Ředitel firmy Energoaqua odmítl, že by společnost způsobila otravu řeky Bečvy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radim Holiš / Radim Holiš / Wikimedia Commons Zveřejněný výsledek znaleckého posudku jej však nepřekvapil. "Po těch třech měsících, co pan Klicpera zveřejňoval, nás to nemohlo překvapit, že to bude nasměrováno na nás. Ale zásadně to odmítáme. Dneska proti tomu není legitimní obrana, je to soudní znalec, který má právo na svůj názor, se kterým my nesouhlasíme a budeme se ho snažit vyvrátit," uvedl ředitel.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ředitel rožnovské firmy Energoaqua Oldřich Havelka zásadně odmítl, že by společnost způsobila loňskou otravu řeky Bečvy. Havelka to řekl ČTK. Reagoval tak na dnešní zprávu serveru iDNES.cz, podle níž řeku otrávily kyanidy, které podle soudního znalce vytekly z kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Znalecký posudek, který si policie nechala vypracovat, podezřívá firmu Energoaqua, které rožnovský areál patří a provozuje tam i čistírnu odpadních vod. Havelka dnes ČTK řekl, že soudní znalec k tomu důkazy nemá. Znalec informaci o viníkovi na dotaz ČTK nepotvrdil, je vázán mlčenlivostí.

"Zásadně odmítám tuhle verzi, kterou si pan Klicpera (soudní znalec Jiří Klicpera) vymyslel už před asi třemi měsíci a pořád to jen opakuje. Myslím, že máme dost důkazů, které se budou řešit v rámci případného obvinění u soudu, v případě, že k tomu dojde," uvedl Havelka.

Policie se podle něj musí se znaleckým posudkem seznámit. "Jestli je to reálné a jestli je to soudné, co pan Klicpera uvedl. Dělá si svoji politickou agendu, aby se stal asi slavným, to bylo od začátku. Myslím, že je to pořád stejné, důkazy nemá, ale snaží se obvinit někoho, aby byly možná zastřeny jiné aspekty, nebo něco jiného, nevím, já tomu nerozumím," uvedl Havelka.

"Zásadně však odmítáme, že bychom to způsobili. Budeme se proti tomu ohrazovat, ale ještě není proti čemu, nikdo netuší, kde se taková informace mohla dostat do médií," uvedl ředitel. Firma se podle něj připravuje, kdyby došlo k nějakému obvinění.

Zveřejněný výsledek znaleckého posudku jej však nepřekvapil. "Po těch třech měsících, co pan Klicpera zveřejňoval, nás to nemohlo překvapit, že to bude nasměrováno na nás. Ale zásadně to odmítáme. Dneska proti tomu není legitimní obrana, je to soudní znalec, který má právo na svůj názor, se kterým my nesouhlasíme a budeme se ho snažit vyvrátit," uvedl ředitel.

Policie se odmítla k informacím podrobněji vyjadřovat, posudek fyzicky ještě nedostala. Znalec již dříve stejně jako ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec vyloučil, že by původcem otravy byla valašskomeziříčská chemička Deza ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Dezu jako možného původce otravy již dříve vyloučila i Česká inspekce životního prostředí. Policie i ministr Brabec dříve označili kanál z rožnovského továrního areálu za možný zdroj otravy.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

reklama