Referendum ve Lhotě u Příbramě ke stavbě spalovny je neplatné, přišlo málo lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dnešní referendum ve Lhotě u Příbramě k plánované stavbě spalovny komunálního odpadu v nedaleké Příbrami je neplatné, zúčastnilo se ho málo voličů. Hlasovat přišlo 20 procent lidí, pro platnost referenda je potřeba minimálně 35 procent hlasů. Výsledek plebiscitu není ani závazný, informovala obec na úřední desce obce Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo Lhoty podniklo kroky k zamezení výstavby tohoto zařízení. Kladně se vyjádřilo 62 hlasujících, opačný názor mělo 12 lidí. K referendu přišlo 78 z celkového počtu 381 oprávněných voličů, platných hlasů bylo 74.

Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Počet platných hlasů pro odpověď ano byl 62, minimální počet pro závaznost byl 95.

Obec leží asi tři kilometry severozápadně od Příbrami, spalovna má vzniknout v jejím sousedním katastru. Starostka Lhoty Eva Drmlová (nez.) už dříve připustila, že pokud bude projekt z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) v pořádku, obec nemá páky na to, jak mu zabránit.

Spalovnu za stovky milionů až miliardu korun chce vybudovat teplárna Energo Příbram, zahájit zkušební provoz má ve druhém čtvrtletí 2027. Její roční kapacita 30.000 tun by měla vystačit pro Příbram a okolní obce. Příbramská teplárna není nijak majetkově propojena s městem. Energo Příbram patří do skupiny Natland, která se soustředí především na nemovitosti, finance a moderní technologie.

Podle starosty Příbrami Jana Konvalinky (za ANO) je projekt zajímavý kvůli tomu, že se blíží konec skládkování a město bude muset tento problém řešit. Dobrovolný svazek obcí, jehož členem je i Příbram, schválil v minulosti uzavření memoranda se společností ČEZ, které se týká možného odvážení odpadu do spalovny u Mělníka. Konvalinka poukázal na to, že pokud by se odpad likvidoval v Příbrami, byla by cena za svoz odpadu nižší a zároveň by nestoupala cena tepla.

reklama