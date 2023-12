Bosna vede statistiky znečištění ovzduší, náprava je v nedohlednu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marco Fieber / Flickr.com Podle Světové banky patří Bosna k zemím s nejvyšším znečištěním jemnými prachovými částicemi (PM2,5) v Evropě, k čemuž spalování tuhých paliv pro vytápění domácností přispívá z asi 50 procent, sektor dopravy pak z dalších 20 procent.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Bosenská města se od poloviny prosince umísťují na předních místech světových žebříčků znečištění ovzduší. Hlavní město Sarajevo bylo nuceno vyhlásit smogovou situaci. Podle odborníků přispívá k nárůstu znečištění spalování tuhých paliv v domácnostech a také doprava. Náprava je v nedohlednu, uvedla agentura Reuters.

Přestože se sarajevská radnice zavázala, že do roku 2035 bude město bez emisí oxidu uhličitého, růst životních nákladů podle expertů donutil obyvatele volit levnější tuhá paliva pro vytápění domácností a také jezdit staršími auty s vyššími emisemi škodlivin. Kvůli vyšším cenám spotřeba plynu v hlavním městě letos klesla předběžně o 18 procent oproti loňskému roku.

Většina lidí by raději používala ekologičtější paliva, ale používají to, co si mohou dovolit, uvedl Enis Krečinić, odborník na životní prostředí z Hydrometeorologického ústavu Federace Bosny a Hercegoviny, jedné ze dvou autonomních entit tvořících stát Bosna a Hercegovina.

"Sociální aspekt ovlivňuje, čím budou lidé vytápět své domovy, jakými auty budou jezdit, jaké palivo si vyberou," řekl Krečinić agentuře Reuters.

Podle Světové banky patří Bosna k zemím s nejvyšším znečištěním jemnými prachovými částicemi (PM2,5) v Evropě, k čemuž spalování tuhých paliv pro vytápění domácností přispívá z asi 50 procent, sektor dopravy pak z dalších 20 procent.

Sarajevo, které se rozkládá v údolí mezi horami, trpí špatnou kvalitou ovzduší desítky let. Navzdory ukončení těžby a útlumu těžkého průmyslu zůstává Bosna jednou z nejvíce znečištěných zemí v Evropě.

Krečinić uvádí, že Sarajevo je ohroženo především v zimních měsících kvůli teplotním inverzím. Podle něj však jiná města, jako například Zenica ležící ve středobosenském "uhelném údolí", evidovala během letošního kalendářního roku více dní s nadměrným znečištěním.

Podle lékařů jsou lidé v prostředí jemných prachových částic vystaveni vážnému zdravotnímu riziku, které může vést k infekcím dýchacích cest, rakovině, kardiovaskulárním onemocněním či předčasným úmrtím.

reklama