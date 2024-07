Reuters: Čínské solární továrny v USA rostou, domácí výrobci zaostávají

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Čínské firmy prudce zvýšily výstavbu továren na výrobu solárních panelů ve Spojených státech. Čína tak získává dominantní postavení v tomto nově vznikajícím odvětví, protože závody nečínských společností v USA nejsou navzdory federálním dotacím schopny čínským výrobcům konkurovat. Uvedla to agentura Reuters. Podle analýzy firemních prohlášení, vládních dokumentů a rozhovorů s osmi společnostmi a výzkumníky budou mít čínské podniky v příštím roce na území USA výrobní kapacitu solárních panelů nejméně 20 gigawattů. To bude stačit na pokrytí zhruba poloviny poptávky v zemi.Očekávaný rychlý růst výroby solárních panelů v USA společnostmi z Číny představuje znepokojivý výsledek klimatického programu prezidenta Joea Bidena. Jeho administrativa sice usiluje o nové investice, které vytvoří v USA pracovní místa v oblasti čisté energie, jeho vláda se ale zároveň snaží zabránit nadměrné závislosti na svém geopolitickém rivalovi v době, kdy ekonomika přechází od ropy a plynu k obnovitelným zdrojům energie.

Společnosti podporované Čínou mají v USA proti konkurentům výrazné výhody, jako jsou silně dotované dodavatelské řetězce pro surový polykrystalický křemík a nedokončené solární moduly, a také možnost levného státního financování. Navíc stejně jako ostatní společnosti pobírají americké dotace na výrobu čisté energie, které jsou součástí zákona o snižování inflace z roku 2022.

"Podmínky na trhu nejsou spravedlivé. Je těžké si představit, že by to někdo, hlavně na zelené louce, dokázal tak rychle jako čínský výrobce," uvedla s odkazem na nové továrny zakladatelka firmy SPV Market Research Paula Mintsová. Její firma se zabývá výzkumem solárního průmyslu. Dodává ale, že čínské investice pomohou domácímu solárnímu průmyslu dozrát a vytvoří pracovní místa.

Nečínští výrobci ve Spojených státech ale zjišťují, že je těžké konkurovat záplavě levného dovozu a jsou znepokojeni převahou Číny. Podle loňské zprávy agentury Reuters by se až polovina ohlášených projektů továren v USA nemusela uskutečnit.

Zhruba pětinu solárních továren oznámených od doby, kdy Spojené státy přijaly nové dotace na ochranu klimatu, vlastní podle výzkumné společnosti Wood Mackenzie čínské firmy. Číňané v USA investují především do výroby modulů, tedy do procesu, při kterém se jednotlivé solární články dovezené z Asie sestavují do větších jednotek, tedy solárních panelů, nazývaných také moduly.

Přečtěte si také | Bloomberg: Čína loni instalovala více solárních panelů, než kolik USA celkem

Zatímco čínští výrobci čelí odporu ze strany amerických výrobců, naopak američtí projektanti, kteří nakupují panely a mají zájem o levné dodávky, je vítají.

Spojené státy se snažily zmírnit závislost na dovozu čínských solárních výrobků pomocí cel. Kvůli obavám z nucené práce také zakázaly zboží spojené s čínskou oblastí Sin-ťiang. Nyní zvažují nová cla na komponenty vyrobené v dalších asijských zemích, kde se čínští výrobci usadili. Přední američtí výrobci usilují o to, aby Spojené státy zavedly nová cla na dovoz komponent a zařízení ze zemí, kde jejich čínští konkurenti odstavili továrny na dodávky do USA.

