Jižní Korea je připravena přesměrovat část dodávek plynu do Evropy, píše Reuters

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jižní Korea je připravena do léta přesměrovat část dodávek plynu do Evropy, kde na trhu panuje nejistota v souvislosti s ukrajinskou krizí. Učinit by tak měla na žádost Spojených států či evropských zemí. Podle agentury Reuters to uvedl zdroj obeznámený s touto záležitostí.

Země Evropské unie jsou do značné míry stále závislé na dovozu plynu z Ruska. Ruská plynárenská společnost Gazprom včera ráno zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Zdůvodnila to tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Cena plynu pro evropský trh se pak výrazně zvýšila. Evropská unie oznámila, že chystá společnou reakci.

Jihokorejská média již v únoru psala, že místní představitelé zvažují, že by se Soul podělil o své zásoby zkapalněného zemního plynu (LNG) s Evropou. "Vláda zvažuje, že by Evropu podpořila, pokud by se situace na Ukrajině zhoršila a vznikly potíže s dodávkami zemního plynu," citovala tehdy jihokorejská média nejmenovaného činitele jihokorejského ministerstva zahraničí.

Spojené státy požádaly své spojence, včetně Jižní Koreje, aby se o své zásoby LNG s Evropou rozdělili.

Také evropské země vyjádřily naději, že by mohly uzavřít výměnnou dohodu se svými partnery, včetně Jižní Koreje, aby překonaly hrozící přerušení dodávek z Ruska.

Soul podle médií původně žádost odmítl s tím, že plyn v zimním období potřebuje pro svou spotřebu. Uvedl ale, že by Evropu mohl podpořit po skončení zimy, pokud bude mít přebytky, napsala agentura Jonhap.

reklama