Rodinnou kozí farmu převzala dva týdny před povodněmi, pak přišel zmar

Pocit zmaru, smutku a beznaděje zůstal Markétě Komínkové při pohledu na rodinnou kozí farmu v České Vsi na Jesenicku ve chvíli, kdy ji zaplavila 15. září katastrofální povodeň. Farmu převzala po rodičích dva týdny před záplavami, místo plánů ohledně výroby se svými nejbližšími v přímém přenosu sledovala, jak se pod vodou a bahnem ocitla jejich sýrárna a prodejna.Pět desítek koz a čtyři krávy se farmářům podařilo sice včas dostat do bezpečí, jak zajistí jejich obživu, ale netuší. "Veškeré dvougenerační úsilí nám vzala voda," řekla dnes ČTK Markéta Komínková.

Farma, jejíž sýry nesou ocenění Jeseníky originální produkt, je pro rodinu srdeční záležitostí, na okraji obce ji budovala po dvě generace. "Zvířata se nám podařila zachránit všechny, ze zaplavených stodol a celé zahrady jsme je stihli včas evakuovat nahoru, kde zase tekla voda z lesů. Nad námi se totiž nacházejí prameny, které začaly při zvedání spodní vody vyvěrat, takže nás to obklopilo celé. Všech 47 koziček a čtyři krávy jsou ale v pořádku," uvedla farmářka.

Zkázu zbytku farmy sledovala nejen její nejbližší rodina, ale i přátelé, kteří se k nim evakuovali z níže položených míst v obci. "Koukali jsme, jak nám odplavává prodejna, jak se nám zaplavují spodní prostory rodinného domu, kde máme technické místnosti a provozovnu naší farmy, tedy sýrárnu," uvedla Markéta Komínková. Vše, co rodiče vybudovali při svém zaměstnání a při výchově dvou dětí, se rázem ocitlo pod vodou a bahnem.

Škody nyní farma mapuje, přesahovat však budou milion korun. Připočíst k tomu musí i opravu plotů a výběhů, bez kterých se kvůli zvířatům neobejdou. Vlastními silami to už nezvládnou, o pomoc proto požádali také na platformě Donio. Odstávka výroby je pro farmu i samotné farmáře fatální. "Byl to pro mě jeden z hlavních příjmů. Pracuji ještě na poloviční úvazek v Základní škole v České Vsi, která nyní také nefunguje. Sezónní prodej se nám takto zkrátil zhruba o dva měsíce, pokud neobnovíme prodej na příští rok, nebudeme mít na obživu zvířat," doplnila farmářka.

Kozí farma u Komínků oficiální výrobu zahájila v roce 2016, vznikala postupně z úspor rodičů. Také oni se svými dětmi sledovali, jak jim veškeré životní úsilí vzala voda.

"Je to strašně smutné, vyrostla jsem tady, s rodiči jsem to tady celou dobu budovala, abych to jednou mohla převzít já. Dva týdny před tím, než tady hrkla voda, jsem farmu oficiálně přebrala," dodala Markéta Komínková. Přesto žena i její rodina chce ve farmaření v jedné z nejpostiženějších obcí Jesenicka pokračovat, i proto, že v regionu zůstala tato kozí farma jako poslední.

