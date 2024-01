Rok 2023 byl nejteplejším rokem, který kdy byl na Zemi naměřen

Jaroslav Řezáč 8.1.2024 16:38

člověk žije pouze na jednom místě a na tom, kde se nachází ČR můžeme být více méně s rokem 2023 spokojeni. teploty do třiceti stupňů a celkem i dobrý vodní srážky. Vždy to může být lepší, ale jinak to celkem šlo. Žádný extrém nad třicet.

To, že v Praze mají o 5 stupňů více než my je jejich problém. Města, která jsou tak velká, jsou zároveň rozpálená, ale stejně tak jak se rychle rozpálí, tak rychle se také schladí...

Odpovědět