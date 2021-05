Rozbor v Kopřivnici ukázal, že 70 procent směsného odpadu se dá dál využít

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Dennis / pixabay.com Výsledky ukázaly, že v sídlištní zástavbě by bylo možné dále využít 71,7 procenta odpadu a v zástavbě rodinných domů 68,5 procenta. Ilustrační foto

Okolo 70 procent odpadu vyhozeného do kontejnerů se směsným komunálním odpadem v Kopřivnici na Novojičínsku by se dalo dále využít. Ukázala to analýza obsahu kontejnerů, kterou pro město provedl Institut Cirkulární Ekonomiky. Cílem rozboru bylo ukázat, jak by se odpad mohl co nejlépe třídit. ČTK to za kopřivnickou radnici sdělila Lucie Macháčková.

Specialisté analyzovali přes 800 kilogramů odpadu, který manuálně třídili na využitelné druhy odpadů, infekční a nevyužitelný odpad. Jedna část odpadu pocházela z bytové zástavby ve Francouzské ulici, druhá z rodinných domů v místní části Lubina.

Výsledky ukázaly, že v sídlištní zástavbě by bylo možné dále využít 71,7 procenta odpadu a v zástavbě rodinných domů 68,5 procenta. "Z využitelných složek vzorku ze sídliště měl největší podíl organický odpad vhodný ke kompostování, tvořený zejména zahradní zelení a kuchyňským odpadem, dále sklo, papír a plast. Organický odpad zaujal první příčku i v zástavbě rodinných domů, kde ho následoval papír a stavební odpad," uvedla Macháčková.

Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí uvedla, že se ukázalo, že i když Kopřivnice má ve třídění odpadu dobré výsledky a třikrát po sobě se v kraji umístila na pátém místě, může se dále zlepšovat. "Příležitost ke změně je zejména v možnosti dalšího využití kompostovatelných odpadů. Zájemci z rodinných domů od nás dostávají kompostejnery zdarma a asi bychom měli zvážit, zda podobně nepodpořit i třídění v panelových domech," uvedla Kubalcová.

Nejdůležitější však podle ní bude osvěta, přičemž prvním krokem je vytvoření krátkého videa z analýzy odpadu. Video bude zveřejněno na městských internetových stránkách a město ho také rozešle do škol.

