Rožnov pod Radhoštěm zvažuje vybudování takzvaného re-use centra k odkládání věcí

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku zvažuje vybudování takzvaného re-use centra, kde by použité věci dostaly šanci na opětovné využití. ČTK to sdělila mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková. Město bude muset najít vhodnou plochu, kde by místo mohlo vybudovat.

Ve sběrném dvoře v Zuberské ulici se podle města poměrně často objevují věci, které by ještě mohly sloužit někomu jinému. "Také občané mají často spoustu věcí, které nechtějí přímo vyhazovat, ale hledají cestu, jak je podarovat někomu, kdo je upotřebí. Re-use centra v posledních letech nabírají na oblibě a zájemci zde najdou širokou škálu věcí, od nábytku, nářadí, porcelánu, lyží, kočárků nebo také třeba autosedačky," uvedla mluvčí. Noví majitelé si mohou vybrané věci z re-use center odnést za nulové nebo minimální náklady.

"Zřízení re-use centra je jedním z témat, kterými se nyní aktivně zabýváme. Byli jsme se podívat v Příboře a plánujeme s kolegy vyrazit ještě do Ostravy, abychom se inspirovali ve věci zajištění a provozu centra, seznámili se s náklady a pravidly, která jsou s jeho provozem spojena, a také se informovali o problémech a nedostatcích, které jsou v tomto konkrétním případě s re-use centrem spojeny. V Rožnově však bude pravděpodobně hlavní komplikací nalezení plochy, kde bychom takové centrum mohli vybudovat. Primárně budeme samozřejmě logicky jednat o ploše v okolí sběrného dvora," uvedl místostarosta Tomáš Gross (KDU-ČSL).

Podobné centrum vzniklo loni například ve Slavičíně na Zlínsku. Jde o centrum Cirkula, které má předcházet vzniku odpadů. Lidé tam mohou dát věci, které by jinak vyhodili a může je ještě někdo využít. Výhodou podle města je, že nepřibývá odpad, ale věci cirkulují.

