Rozpočet MŽP se ve srovnání s letoškem zvýší o miliardu na 20,897 miliardy korun

Rozpočet ministerstva životního prostředí (MŽP) by se měl příští rok zvýšit o více než miliardu na 20,897 miliardy korun, vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na rok 2024 zveřejněného na webu Poslanecké sněmovny. Podle mluvčí MŽP Lucie Ješátkové tvoří velkou část rozpočtu finance z Evropské unie. Částka je asi o 15 milionů korun vyšší, než předpokládal před měsícem návrh ministerstva financí. Poslanci se začnou rozpočtem zabývat na konci října. Schválit ho musí do konce roku, pokud se má stát vyhnout rozpočtovému provizoriu.

"Významnou část rozpočtu MŽP tvoří výdaje předfinancované z EU. Zde je meziroční nárůst o cca tři miliardy korun, což vysvětluje nárůst rozpočtu MŽP," sdělila na dotaz ČTK Ješátková.

Příjmy MŽP mají v příštím roce dosáhnout téměř 55,5 miliardy korun, téměř o 39 miliard méně než letos. Z toho přibližně 14,6 miliardy pokryjí peníze ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Na platy by v resortu mělo jít 1,1 miliardy korun. Na výzkum, vývoj a inovace je pro MŽP ze státního rozpočtu vyčleněno přes 266 milionů korun, zhruba o 15 milionů více, než počítal měsíc starý návrh.

"MŽP dostojí vládnímu závazku snižování objemu prostředků na platy o dvě procenta. Aktuálně už dochází například k restrukturalizaci resortní organizace CENIA," uvedla Ješátková.

Restrukturalizace agentury CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) bude spočívat ve snížení počtu agend a úvazků, snížení provozních nákladů a převedení agend do jiných resortních organizací, na MŽP a jiné resorty. Pracovní poměr se ukončí zhruba třetině zaměstnanců (asi 20 lidem), sníží se i náklad na nájem a vozový park. MŽP tak v příštím roce ušetří podle Ješátkové zhruba osm milionů korun.

"V rámci úsporných opatření plánuje MŽP restrukturalizaci pracovní síly i v rámci dalších resortních organizací, která povede ke snížení celkového počtu míst o cca 80. Toto opatření se propíše do plánované úpravy našeho rozpočtu, až se dostane ke schvalování v Poslanecké sněmovně," uvedla Ješátková.

Výdaje ministerstva by měly jít na ochranu přírody a krajiny, včetně ochrany klimatu a ovzduší, a technickou ochranu životního prostředí. Dotace Státnímu fondu životního prostředí by měla činit 6,59 miliardy korun, o téměř pět miliard více než loni. V porovnání se srpnovým návrhem se zvýšily asi o 15 milionů výdaje v kapitole Ostatní činnosti v životním prostředí.

Vláda minulou středu schválila státní rozpočet na příští rok s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,192 bilionu korun. Schodek bude 252 miliard korun, na letošek je plánováno 295 miliard korun. Příjmy i výdaje se proti návrhu ministerstva financí z konce srpna zvýšily o 19 miliard korun. Proti letošnímu roku mají příjmy státu vzrůst o 12 miliard korun, výdaje klesnout o 31 miliard korun. Znamená to první pokles výdajů státu od roku 2016. Schodek by měl příští rok činit 2,2 procenta HDP, klesne z letošních 3,6 procenta HDP.

