Rumunský parlament více než zdvojnásobil počet povolených odstřelů medvědů

Rumunský parlament v reakci na smrt devatenáctileté turistky po útoku medvěda více než zdvojnásobil počet povolených odstřelů této šelmy. Cílem je zabránit dalším útokům na lidi i zachovat kontrolu nad medvědí populací. Informovala o tom agentura Reuters.Parlament v Bukurešti se mimořádně sešel poté, co minulý týden nedaleko města Brašov zemřela 19letá turistka, kterou napadl medvěd na oblíbené stezce v Karpatech. Zákonodárci za ni před hlasováním drželi minutu ticha.

Členský stát Evropské unie uplatňuje roční kvóty pro aktivní kontrolu velikosti medvědí populace i odstřel zvířat, která si při hledání potravy zvykla vstupovat do lidských sídel. V roce 2023 bylo povoleno 220 odstřelů, včera zákonodárci velkou většinou hlasů tento počet zvýšili na 481 ročně.

Rumunsko má po Rusku největší populaci medvěda hnědého v Evropě. Ministerstvo životního prostředí odhaduje počet těchto zvířat až na 8000.

Oficiální statistiky uvádějí, že za posledních 20 let medvědi v Rumunsku zabili 26 lidí a 274 dalších vážně zranili. Jen za loňský rok bylo v souvislosti s medvědy zaznamenáno 7500 tísňových volání.

Místní média pravidelně informují o útocích medvědů na lidi a hospodářská zvířata a úřadům činí potíže zajistit v horských oblastech bezpečnost před těmito šelmami. Medvědi, kteří se při hledání potravy snaží dostat do aut nebo prohledávají odpadkové koše, jsou běžným jevem.

Světový fond na ochranu přírody (WWF) vyjádřil politování nad zákonem, který podle něj "absolutně nic neřeší".

"Je to matematický výpočet, který předpokládá, že čím méně medvědů je, tím menší je riziko útoků," řekl agentuře AFP expert Calin Ardelean. "To, na co bychom se ale měli skutečně zaměřit, je prevence a cílená eliminace problémových medvědů," dodal.

Důvodem je podle něj v neposlední řadě špatné nakládání s odpady a přístup mnoha rumunských i zahraničních turistů, kteří šelmy nelegálně krmí, čímž je lákají mimo jejich přirozené prostředí.

