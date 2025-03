Rybáři: Hodnoty benzenu v jezeře v Hustopečích klesly, fungovat už mohou zábrany

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje Sorpční hady na rybníku.

Hodnoty benzenu v jezeře v Hustopečích nad Bečvou, jen několik desítek metrů vzdáleného od místa únorové havárie cisteren s toxickou látkou, podle posledních výsledků měření výrazně klesly. Rybáři to uvedli na svých stránkách . Projevovat se mohou podle nich již opatření v podobě stavby larsenových zábran. Ty jsou hloubeny v prostoru mezi kolejištěm a jezerem až do sedmi metrů, instalují se v délce 210 metrů, zamezit mají mísení vod. Hasiči se dnes na místě soustředí na provzdušňování jezera, řekl ČTK jejich mluvčí Josef Koláček.Podle úterních výsledků překročila koncentrace benzenu na jednom z odběrných míst povolený limit 400krát, o den později byla hodnota vyšší 35krát. Ve čtvrtek rybáři oznámili, že vzorky z jezera opět vykazují další nárůst hodnot nad limit pro povrchové vody ve srovnání s předchozím dnem, způsobit to podle nich však mohla výměna sorpčních hadů. Páteční výsledky jsou opět pozitivnější.

"Hodnoty benzenu v jezeru č. 6-východ výrazně poklesly, a to o dva řády. Zřejmě se už začíná kladně projevovat larsenová stěna. Nicméně stále překračují limity stanovené pro povrchové vody," uvedl předseda hustopečské rybářské organizace Stanislav Pernický.

Odborníci kvůli zabránění kontaminace vod již třetí týden po havárii pokračují v řadě sanačních opatření. Velkou pomoc si slibují od larsenových zábran, které instalují od úterka. Omezit mají mísení vod z vodní nádrže s podzemními vodami kontaminovanými benzenem. Takzvané štětovnice instaluje specializovaná firma, práce jdou v terénu podle Pernického pomaleji, než se předpokládalo, nicméně stěna se začala instalovat v místě největšího pronikání benzenu do jezera a budou postupovat dále.

Benzen, který pronikl do podzemních vod, nadále čerpají odborníci také ze sondážních jam. Hasiči se o víkendu mimo jiné soustředí na provzdušňování jezera. "Zprovoznili jsme dva monitory k provzdušňování jezera č. 6, jde o proudnice, které nasávají a přečerpávají vodu tak, aby docházelo k okysličování, podporuje to také odpařování benzenu. Mají výkon 1500 litrů za minutu, doplňují tak na místě čtyři aerátory, které tam již fungují," řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.

Nákladní vlak převážející přes tisíc tun benzenu v pátek 28. února u Hustopečí vykolejil a začal hořet. Z cisteren hasiči zachytili 360 tun látky, zbytek shořel nebo unikl.

