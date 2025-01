Rybáři na severu Čech loni do revírů vypustili 600 000 až 700 000 ryb

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rybáři na severu Čech loni tradičně nejvíce investovali do zarybnění. Do revírů vypustili okolo 600 000 až 700 000 kusů ryb. V příštím roce chce Severočeský územní svaz investovat do obnovy vozového parku, který slouží primárně pro přepravu ryb do revírů. ČTK to řekl mluvčí svazu Jan Skalský.Rybářský svaz na severu Čech hospodaří se zhruba 70 miliony korun ročně. Nejvyšší náklady jsou spojené se zarybňováním do revírů na území Ústeckého a Libereckého kraje. Každoročně do nich svaz distribuuje ryby zhruba za 40 milionů korun. Významnější investice uskutečnili rybáři už v předchozích letech. Šlo například o rekonstrukce chovných nádrží v Chabařovicích na Ústecku. V příštím roce počítá svaz s podobným rozpočtem jako loni. Ceny povolenek pro rok 2025 zůstanou stejné.

Do revírů se dostalo okolo 400 000 kilogramů ryb, to je téměř tři čtvrtě miliardy kusů. "Hospodaříme na cca 5000 hektarech mimopstruhových i pstruhových vod na území Ústeckého a Libereckého kraje, které mají ze strany orgánů státu určené své zarybňovací plány, které se snažíme dodržovat," popsal hlavní činnost svazu Skalský. Podle něj jsou některé druhy ryb citlivější a některé roky je problém s jejich odchovem, a to i u dodavatelů. Loni byl například problém s odchovem candáta v kategorii ročka, který je velmi náročný na prostředí.

Rybáři se věnují také výlovům nádrží. Akce, některé i za účasti veřejnosti, se konají na podzim. Chované ryby pak míří do jednotlivých revírů. Kromě pravidelných výlovů desítek nádrží bylo loni nutné mimořádně slovit také dva revíry. "Prvním byla nádrž Velký rybník nad Horním Podlužím (na Děčínsku), kde úřady nařídily její vypuštění s ohledem na průsaky hráze. O budoucnosti nádrže není ještě rozhodnuto. Jsme ve spojení s jejím vlastníkem a je naším zájmem, aby na ní bylo možné obnovit rybolov," uvedl Skalský. Druhý mimořádný slov se týkal revíru Velká Černoc na Žatecku, který čeká obnova.

Především nádrž Velký rybník vydala množství trofejních ryb. Mezi nimi byly ryby, které měly přes dva metry. "Tyto ryby byly převezeny do Labe, protože v menších nádržích může kolikrát sumec ve větším množství způsobit více škody než užitku," vysvětlil mluvčí a doplnil, že v řece přemnožení nehrozí. S několika rekordy se loni pochlubili i samotní rybáři, kteří koníčkem tráví volný čas. "Řeka Labe je vyhlášena trofejními kapry nad 20 kilogramů, stejně tak amury, sumci a podobně. To platí i pro řadu dalších revírů, například údolní nádrž Nechranice, Ohře," vyjmenoval Skalský některé na rybí rekordmany bohaté revíry.

Svaz také provádí kontrolní činnost, která se může proměnit i v boj o holý život. Pytlák z Moldávie na Chomutovsku loni na člena rybářského svazu najel automobilem a ohrožoval ho bodnou zbraní. Policie muže zadržela a kromě vězení mu hrozí i vyhoštění ze země.

