Rybářství Vysočiny muselo v suchu provzdušňovat rybníky nebo rybám ubrat krmení

Rybářství Vysočiny sídlící v Chotěboři na Havlíčkobrodsku muselo kvůli nedávnému suchu provzdušňovat vodu ve svých rybnících nebo rybám snižovat krmné dávky. Přítoky vody se zhoršují delší dobu, jak uvedli i jiní rybáři na Vysočině oslovení ČTK. Podle dalších rybářství jejich hospodaření škodí také častější přívalové deště, protože se kvůli splachům z polí rybníky rychleji zanášejí bahnem.

Rybářství Vysočiny hospodaří na 18 rybnících s celkovou rozlohou okolo 65 hektarů. "Teď to mokré počasí nám přišlo výrazně vhod a ty studenější dny," řekl majitel firmy Josef Nikl. Předtím voda v rybnících kvůli teplu a suchu ubývala a hodně se prohřívala. "Kde máme elektrické přípojky, tam jsme používali pro okysličování vody elektrické aerátory a na těch zbylých rybnících jsme museli ponižovat krmné dávky, aby to ta ryba v pořádku přežila," uvedl.

Sucho může mít částečně dopad i na ekonomiku chovu ryb. "Když v tom rybníce máte míň vody, přírůstky jsou samozřejmě nižší, zvlášť když jsme museli snižovat nebo i na týden zastavit krmení ryb, aby nedošlo nějakým k úhynům," řekl Nikl. V kritických dnech je podle něj pořád lepší zaplatit za elektřinu potřebou pro provzdušňování vody než riskovat násobně větší ztráty na rybách.

Hydrologické podmínky jsou podle Nikla v této části Vysočiny rok od roku horší. "Když to srovnám, před těmi 30 roky kolik jsme měli vody a kolik jsme měli v současné době, tak je to úplně někde jinde," uvedl. Některé rybníky, v nichž dřív zůstávaly ryby do jara, musí rybářství lovit na podzim, protože při jarním výlovu by už do nich nenateklo dost vody.

Rybářství Nechvátal má přes 150 hektarů rybníků na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Nedostatek vody v obdobích sucha pociťuje v posledních pěti až sedmi letech. Dopad to má na množství obsádky, hlavně u těch druhů ryb, které potřebují víc kyslíku a chladnější vodu. "Čím vyšší teplota, tím méně kyslíku se v té vodě rozpouští," řekl Pavel Nechvátal. Technická opatření kvůli provzdušňování vody zatím rybářství nezavádělo.

Rybářství žďárské společnosti Kinský hospodaří zhruba na 700 hektarech vodní plochy, většinu rybníků má ve výše položených Žďárských vrších. Při suchu tam vodu provzdušňovat nemuselo. "My tady máme ty rybníky poměrně hluboké a ta hustota obsádek není taková," řekl vedoucí Petr Kulhánek. Z jeho pohledu je největší problém, že se mění charakter srážek. Místo mírnějších "zalévacích" jsou častější přívalové deště se splachy sedimentů z polí. Rybníky se rychleji zanášejí a jejich odbahňování stojí hodně peněz.

