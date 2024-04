Sadař ze Svinčan na Pardubicku čeká rekordní úrodu, na zkoušku vysadil meruňky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V ovocných sadech ve Svinčanech na Pardubicku teď kvetou i meruňky. Sadař Jaroslav Nevole na zkoušku vysadil teplomilnější stromy, protože v Polabí je kvůli klimatickým změnám tepleji než v minulosti. Jaro letos přišlo dřív, tak o tři týdny, některé stromy v sadech kvetou. Počasí je zatím dobré a nic nepomrzlo, řekl ČTK Nevole. Doufá, že počasí nezhatí úrodu, letos by mohla být mimořádně dobrá.

"Vysázeli jsme hektar meruněk, předtím bych se o to v našich podmínkách ani nepokoušel. Dali jsme je na nejlepší možné místo, na vršek kopce, odkud by měl studený vzduch stékat pryč. I když jsou to maličké stromy, mají tam kupodivu už plody," řekl Nevole.

Sadařské práce kvůli předčasnému jaru začaly s předstihem. "Jaro nás překvapilo. Musel jsem dřív najmout agenturní zaměstnance, protože bychom to jinak nestihli. Doděláváme řez a ještě děláme hnojení, postřiky proti chorobám a škůdcům. Během pár dnů začne kvést jablko, to tady tak brzo v životě nebylo," řekl Nevole.

Sadař letos čeká mimořádné dobrou úrodu, pokud ji nezničí počasí. "Předloni jsme měli celkově špatnou úrodu, postihly nás katastrofální kroupy. Loni se z toho sady vzpamatovávaly a úroda byla malá. Letos by mohl až rekordní rok, pokud se něco nezmění," řekl Nevole.

Když je průměrný rok, sad poskytne kolem 1500 tun jablek, letos by to mohlo být 1800 tun i více. Nadprůměrná úroda by mohla být také u ostatního ovoce. Sadař hospodaří na 120 hektarech, na 70 hektarech má jablka, na další plochách jsou třešně, višně, hrušky, švestky a teď i meruňky.

Nabídku odrůd sadař proměňuje, protože po některých druzích není poptávka. "Některé stromy jsme pokáceli, protože to nejsou žádané odrůdy. Gloster nebo Idared se tolik neprodávají. Nejvíc jdou asi jablka Gala nebo Jonagold nebo Jonaprince," řekl Nevole.

Staré odrůdy nepěstuje, protože se moc neprodávají, dodal. Jablka prodává sadař například ze dvora, ceny se pohybují kolem 27 korun kilogram. Cena je o něco vyšší než po sklizni, do nákladů se započítává skladování, v tom je mimo jiné platba za energie.

Čeští sadaři jsou proti jiným v Evropě v nevýhodě. Například v Polsku mají lepší dotační nebo daňové podmínky, proto se jim nedá konkurovat, řekl Nevole. "Se zatnutými zuby se držíme, abychom nesnižovali hektary. Když vydržíme s nervy, kdo zůstane na trhu, tak se snad udrží. Teď tak akorát vycházíme, kdybychom neměli dotace, v tomhle rozsahu bychom sadařit nemohli," dodal.

