Safari Park Dvůr Králové zavedl preventivní opatření proti slintavce a kulhavce

Zdroj | Safari Park Dvůr Králové V Česku byla naposledy slintavka a kulhavka zjištěna v roce 1975, což zasáhlo i dvorskou zoo.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem zavedl preventivní opatření proti riziku šíření slintavky a kulhavky. Nadále je otevřený v běžném režimu. Cílem je ochránit zvířata před možnou nákazou, řekl ČTK mluvčí zoo Michal Šťastný. Do odvolání platí v celém areálu zákaz krmení zvířat a vstup k dětské zoo. Krajská veterinární správa dosud nevydala žádná mimořádná veterinární opatření. Výskyt slintavky a kulhavky byl potvrzen v Maďarsku a na Slovensku, v Česku ne."S opatřeními jsme začali už v pátek, když se situace na Slovensku začala komplikovat. Uzavřeli jsme přístup do dětské zoo. S tím souvisí i to, že návštěvníci nemohou kupovat krmení pro zvířata v dětské zoo. Zákaz krmení zvířat platí v celém areálu," řekl ČTK Šťastný.

Podle něj jsou slintavkou a kulhavkou ohrožení zejména sudokopytníci, tedy například žirafy, ovce či kozy a také sloni. U pavilonu žiraf jsou dezinfekční rohože, po kterých návštěvníci procházejí. "Preventivně jsme zrušili zážitkové programy u žiraf, nosorožců a slonů. Nahrazujeme je jinými programy u zvířat, která nejsou na tento virus náchylná. Pokud to bude nutné, budeme pokračovat v rozšiřování opatření," uvedl Šťastný.

Dvorská zoo z preventivních důvodů také odložila přesuny ohrožených zvířat mezi zoologickými zahradami. "Plánujeme výměnu chovného žirafího samce s jihlavskou zoo. Přesun je odložen do doby, než se situace vyřeší," řekl ČTK Šťastný.

Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob. Vzhledem k infekčnosti chorob se při objevení nákazy v chovu všechna zvířata musí utratit, aby se nemoc nešířila. Nákaza není přenosná na člověka. Od pátku jsou kvůli obávám ze zavlečení nákazy do ČR kontroly na hranicích se Slovenskem. Zakázán je také dovoz potravin živočišného původu. Od dnešní půlnoci by se doprava na česko-slovenských hranicích měla omezit na čtyři přechody s povinnými dezinfekčními rohožemi pro nákladní vozidla. Ministerstvo zemědělství připravuje podle ministra Marka Výborného (KDU-ČSL) další preventivní opatření.

V Česku byla naposledy slintavka a kulhavka zjištěna v roce 1975, což zasáhlo i dvorskou zoo, které tehdy šéfoval Josef Vágner. Kvůli podezření na nákazu slintavkou v roce 1975 muselo být utraceno ve dvorské zoo stádo 46 žiraf. Nejkontroverznější událost v historii zoo zůstává obestřena fámami a konspiračními teoriemi a Vágner se do své smrti oficiálně nedozvěděl, proč musely žirafy zemřít. Dvorská zoo se specializuje na Afriku, patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech.

Podle královéhradecké krajské veterinární správy (KVS) zatím v regionu není důvod k cíleným kontrolám v chovech hospodářských zvířat kvůli kulhavce a slintavce. "Chovatelé pouze plní to, co jim ukládá mimořádné veterinární opatření, které platí na celostátní úrovni. Krajská veterinární správa v tomto směru dosud nevydala žádná mimořádná veterinární opatření," řekl ČTK ředitel hradecké KVS Aleš Hantsch. Mezi preventivní opatření v chovech vůči nákaze vnímavých zvířat patří třeba omezení pohybu cizích lidí po farmách či dezinfekce vozidel.

Slintavka a kulhavka spolu se skotem ohrožuje například kozy, ovce, prasata a také některá volně žijící zvířata. V Královéhradeckém kraji jsou stovky takových chovů.

