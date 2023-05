Safari Park ve Dvoře připomene 40. výroční galerie Zdeňka Buriana akcí Cesta do pravěku

Foto | Simona Jiřičková / Safari park Dvůr Králové

Safari Park Dvůr Králové nad Labem dnes připomene letošní 40. výročí vzniku obrazové galerie Zdeňka Buriana akcí Cesta do pravěku. Součástí celodenního programu budou přednášky o Burianově díle, návštěvníci se budou moci seznámit i se současníky či potomky dinosaurů, kteří nyní žijí v safari parku, řekl ČTK mluvčí zoo Michal Šťastný.

Sbírka Burianových obrazů v safari parku je světovým unikátem, čítá zhruba 150 děl, které jsou prohlášené za kulturní památku. Vybudoval ji tehdejší ředitel zoo Josef Vágner v 70. letech 20. století. Burian tehdy zvlášť pro zoo vytvořil přes 20 olejových maleb. Od slavnostního otevření v červnu 1983 se galerie nachází v Neumannově vile, v níž sídlí také ředitelství zoo.

U příležitosti výročí je nyní také vystaveno devět Burianových obrazů, které jsou jinak uložené v depozitáři safari parku. "Část z nich vyobrazuje současnou krajinu a půdní typy v různých částech světa. Soubor doplňuje i obraz Návrat k žhavotekutému stavu se zjevně apokalyptickou tematikou," uvedl kurátor galerie Josef Hotový.

Burian, jenž žil v letech 1905 až 1981, zachycoval například období, v němž se formovaly kontinenty, vyvinuly první druhy rostlin, bezobratlé ryby a obojživelníci. V období čtvrtohor se Burian snažil zachytit zejména vývoj člověka a rozvoj savců, mamutů nebo srstnatých nosorožců. Velkou část sbírky tvoří obrazy dinosaurů, kteří jsou typičtí pro druhohory.

Na akci Cesta do pravěku se zájemci dozví zajímavostí o Burianově díle, životě i odkazu. Seznámí se také s tím, jak vidí dinosaury současná věda. Přednášky bude mít autor několika knih o Zdeňku Burianovi Rostislav Walica. Kurátor oddělení paleontologie Národního muzea Boris Ekrt bude mít přednášku na téma Co a jak by Burian maloval dnes? Program Cesta do pravěku bude součástí běžného vstupného do zoo.

