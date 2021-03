Sázení stromů v projektu Sázíme budoucnost bude podpořeno rekordní částkou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Nadace Partnerství Grantový program Sázíme budoucnost nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu.

Nadace Partnerství rozdělí mezi zájemce o podzimní výsadby stromů přes 1,5 milionu korun. Obce, školy, spolky nebo církve mohou získat na jednotlivý projekt od 10 do 60 tisíc korun. Grantový program Sázíme budoucnost nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. Podmínkou je, že stromy a keře vysadí místní dobrovolníci, kteří budou o novou zeleň pečovat následujících 5 let. Výzva je otevřena do konce července. Letošní výzva Sázíme budoucnost je v kontextu posledních let rekordní.

„Díky našim partnerům se výrazně podařilo navýšit objem grantů. Reagujeme na stále rostoucí zájem o výsadby a zvedáme maximální výši grantu nebo příspěvek na následnou péči. Ten je nově až 300 korun za vysazený strom po 3 roky. Věříme, že masivnější podpora výsadby a ochrany stromů přispěje k adaptaci České republiky na změnu klimatu a podpoří zadržování vody,“ shrnuje Barbora Chmelová z Nadace Partnerství.

Odborná komise se při hodnocení žádostí zaměřuje na míru zapojení veřejnosti do přípravy i výsadby samotné, vhodné druhy dřevin, přínos projektu pro vsakování vody, zapojení dalších partnerů nebo osázení místa, které je veřejně přístupné. Žadatelé obdrží hodnocení svých žádostí na začátku září, se svými výsadbami budou moci začít od října do listopadu letošního roku.

Více než 1,5 milion korun se podařilo do programu získat i díky podpoře komerčních partnerů. Pravidelnou grantovou podporu stromů do volné krajiny a extravilánu měst uděluje Nadace Partnerství již od roku 2004. Vloni podpořila více než 35 komunitních projektů částkou přesahující milion korun.

