Sběr světelných zdrojů k recyklaci loni v ČR klesl na 706 tun

Češi loni odevzdali k recyklaci 706 tun zářivek, výbojek a LED žárovek, což je o 13 tun méně než v roce 2018. / Ilustrační foto

Češi loni odevzdali k recyklaci 706 tun zářivek, výbojek a LED žárovek, což je o 13 tun méně než v roce 2018. Zabránili tím úniku 24 kilogramů rtuti, která by mohla znečistit množství vody odpovídající dvěma Slapským přehradám. V tiskové zprávě o tom v pondělí informovala společnost Ekolamp, která má na starost síť sběrných míst i sběr a svoz použitých světelných zařízení.

Podle zástupkyně Ekolamp Zuzany Adamcové představuje sebrané množství zhruba pět milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů. V přepočtu na obyvatele se nejvíce zařízení sebralo v Královéhradeckém kraji a v Praze, naopak nejméně v Jihomoravském a Středočeském kraji.

Lidé musí vyhazovat světelná zařízení do sběrných nádob na světelné zdroje. Při recyklaci se toxická rtuť ze zařízení vyjme, chemicky stabilizuje a pak putuje do úložiště nebezpečného odpadu. Při nedávném průzkumu nicméně podle Ekolamp 32 procent respondentů přiznalo, že nerecykluje kompaktní zářivky a vyhazuje je do běžných popelnic. "V regionálním srovnání vyhazují zářivky do popelnice nejčastěji lidé z krajů Plzeňského, Prahy a Ústeckého," uvedla Adamcová.

Lidé chybují, i když vyhazují úsporné žárovky do kontejneru pro běžný elektroodpad. Tam se totiž mohou rozbít a uvolnit rtuť do okolí. Adamcová upozornila na to, že pokud si lidé nejsou jisti, zda určitou žárovku recyklovat, mají ji raději odnést právě do sběrných nádob pro světelné zdroje. Recyklační firma se pak postará o správné zpracování.

Ekolamp také uvedl, že loni bylo sebráno 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra. "Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 procent materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 procent materiálů z malých a velkých elektrozařízení," shrnula Adamcová.

Staré světelné zdroje mohou lidé odevzdat na více než 4500 sběrných míst v Česku. Bývají ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby pak lidé najdou i v supermarketech, nákupních centrech či na obecních a městských úřadech.

