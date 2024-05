Sběrné dvory Pražských služeb loni přijaly 50 570 tun odpadu, meziročně více

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Součástí šesti sběrných dvorů PSAS jsou i takzvané re-use pointy, kam mohou lidé odkládat funkční nepotřebné věci, které si naopak jiní mohou vzít. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražané loni odvezli do deseti sběrných dvorů, které spravují Pražské služby (PSAS), 50 570 tun odpadu, meziročně o 5901 tun více. Počet návštěv stoupl o 15 490 na 231 581. ČTK to sdělil mluvčí PSAS Alexandr Komarnický. Firma, kterou vlastní hlavní město, provozuje polovinu z 20 sběrných dvorů v metropoli, do zbylých lidé odvezli podle mluvčího zhruba 34 000 tun odpadu."Naši pracovníci vždy pečlivě zaevidují druh odpadu a následně nasměrují občany ke správnému kontejneru. Často jde o materiály, které lze opětovně použít, takže je posíláme zpracovatelům k recyklaci," uvedl Komarnický. Odpad, který recyklovat nejde, podle něj putuje do malešické spalovny.

Součástí šesti sběrných dvorů PSAS jsou i takzvané re-use pointy, kam mohou lidé odkládat funkční nepotřebné věci, které si naopak jiní mohou vzít. Praha od května prodloužila sobotní otevírací dobu deseti sběrných dvorů ve správě PSAS, takže nyní, v době letního času, stejně jako ve všední dny přijímají odpad od 8:30 do 18:00. Při zimním čase to je od 8:30 do 17:00. Dosud měly v sobotu otevřeno jen do 15:00.

Další dva sběrné dvory mají na starosti radnice Prahy 16 a 20 a v jejich případě bude sobotní provozní doba upravena od začátku příštího roku. U zbývajících osmi dvorů, které provozují vysoutěžené firmy, bude podle schváleného dokumentu upravena otevírací doby po nových tendrech v letech 2026 a 2027.

Praha loni otevřela dva nové sběrné dvory v ulicích Klikatá v Praze 5 a U Plynárny v Praze 10, město chce síť podle svého dřívějšího vyjádření dál rozšiřovat. Ve dvorech končí nejčastěji starý nábytek, vysloužilé spotřebiče, stavební suť z drobných rekonstrukcí nebo staré pneumatiky.

Množství odpadu a počet návštěv ve sběrných dvorek PSAS:

rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 tun celkem 34.290 35.573 38.187 37.583 39.713 44.669 50.570 návštěvnost 187.317 189.533 203.587 213.450 220.039 216.091 231.581

Zdroj: PSAS

reklama