Sdružení Krajina na Žďársku hledá lidi pro letní sběr semen na regionální osivo

Sdružení Krajina na Žďársku hledá lidi, kteří v létě pomohou sbírat semena lučních druhů rostlin pro přípravu regionálního osiva. Před rokem se do sběru semen bylin a trav zapojily dvě desítky sběračů, letošní počty mohou být i vyšší, uvedla Darina Coufalová ze sdružení

"Čím víc jich bude, tím víc toho nasbíráme," řekla Coufalová k letošní potřebě sběračů. Dodala, že sdružení počty uchazečů neomezuje, i proto, že někteří mohou později zjistit, že jim tato práce nevyhovuje. Na schůzce v červnu se zájemci doví, u kterých druhů rostlin je potřeba sbírat semena, v jakých lokalitách a v jakém období se dají sbírat.

Vytvořením osiva, díky němuž by měly být louky Žďárských vrchů pestřejší a měly by více kvést, se sdružení zabývá třetím rokem. "Iniciativa vznikla v době, kdy se začalo hodně mluvit o podpoře druhové rozmanitosti v krajině," uvedla Coufalová. Projekt podle ní postoupil do další fáze, ve které je více než na začátku potřebná spolupráce s dalšími subjekty.

Sdružení teď má osivo na 15 až 20 hektarů pozemků. Odborníci tam budou sledovat, jak jednotlivé druhy rostlin vzcházejí. Navržené složení směsi posuzují botanici Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Nasbíraná semena zpracovává firma Agrostis, která také míchá finální produkt.

Regionální osevní směs by měla obsahovat 15 druhů bylin, dva druhy trav a další české odrůdy rostlin, které se používají v běžně dostupných směsích. Podle Coufalové už je po regionálním osivu poptávka. Na osetí některých svých pozemků ho chce použít i Žďár nad Sázavou.

"Jsme tomu otevření a hledáme vhodné pozemky," uvedl žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město). Uvedl, že regionální směs už radnice vyzkoušela při obnovování polní cesty. Ve městě by podle něj mohlo být osivo použité tam, kde se počítá s květnatými loučkami.

Sdružení Krajina sídlí v Počítkách, na území CHKO Žďárské vrchy. Zajišťuje mimo jiné i kosení podmáčených luk na desítkách míst.

