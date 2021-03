Se suchem na jihu Moravy by mohla pomoci voda z opuštěných dolů

Jiří Daneš 15.3.2021 17:13 Reaguje na Miroslav Vinkler

Nevím, jestli tobyli zrovna ti bolševici, ale můj syn, původně iženýr zemědělství, pocelou dobu, co pracoval v JZD, tak míval občas službu na závlahách, které komunisti vybudovali, ale zničily je akciovky, co po JZD nastoupily a které navíc rozkradly transformační podíly,většinou dědicům původních vlastníků půdy. Moje žena byla takto okradena o podíl v hodnotě statisíců Kč (+ úroky za 20let) a teprve teď má dostat cca 2 500 Kč co se podařilo získat z exekuce jednoho zapomenutého pozemku, který jaksi ti rozkradači jaksi přehlídli když kradli. Komunisti, ti jí platili za naturálie, které neodebírala, každým rokem víc než těch 2 500 a to v Kčs, což je dnešních nejmíň 25 000 Kč.

