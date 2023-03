Šéf Exxonu kritizoval energetickou politiku EU, zašla podle něj příliš daleko

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Přes všechnu kritiku, která se na ExxonMobil snáší, včetně kritiky vlastních akcionářů, Woods trvá na tom, že jeho rozhodnutí neustoupit od ropy a plynu bylo správné.

Generální ředitel americké ropné společnosti ExxonMobil Darren Woods kritizoval energetickou politiku Evropské unie. Podle něj zašla až příliš daleko a represivní opatření proti fosilním palivům v Evropě teď velké energetické společnosti nutí, aby přehodnotily své plány a případně investovaly jinde. Woods to řekl na každoroční konferenci CERAWeek, která se v těchto dnech koná v Houstonu.

Woods upozornil, že po letech odrazovaní od investic do ropy a plynu EU neměla jinou alternativu, než začít spalovat uhlí, aby vůbec mohla svítit, když na kontinent přestal proudit ruský plyn. Tím, že bude toto odvětví dál trestat opatřeními, která mu škodí, jako je například daň z neočekávaných zisků, věci jenom zhorší.

"To, co jsme viděli v Evropě, by nás mělo probudit," řekl Woods. Exxon podle něj přehodnotil investiční strategii v Evropě a rozhodl se držet zpátky. Mezitím pokračuje v nových projektech ve Spojených státech, kde nový zákon o snižování inflace IRA nabízí firmám spíš pobídky než represivní opatření.

Woods není jediný, kdo upozornil na rozdíly v přístupu vlád v EU a v USA. Na CERAWeeku se opakovaně objevuje metafora "amerického cukru a evropského biče". U manažerů amerických ropných firem je teď patrný zájem pustit se do nových projektů, a není to jen díky podpoře, kterou představuje zákon IRA. Svůj podíl na tom pravděpodobně mají i rekordní zisky a 128 miliard USD (2,9 bilionu Kč), které už za poslední rok energetické firmy vyplatily akcionářům. CERAWeek je největší setkání představitelů energetického průmyslu na světě.

V Houstonu je také cítit obrat v debatě o klimatu. Módním slovem pro ředitele firem při popisu transformace energetiky je nyní "rovnováha", protože mezi hlavní témata se vedle udržitelnosti dostala také slova "dostupnost" a "bezpečnost". Názor, že bude těžké skoncovat s fosilními palivy, posiluje i nedávná změna postoje u britských firem BP a Shell, které se rozhodly zvýšit investice do ropy a zemního plynu.

Přes všechnu kritiku, která se na ExxonMobil snáší, včetně kritiky vlastních akcionářů, Woods trvá na tom, že jeho rozhodnutí neustoupit od ropy a plynu bylo správné. A zdá se, že s ním souhlasí také investoři, uvedla agentura Bloomberg. Akcie Exxonu totiž od pandemie vzrostly o více než 130 procent, což je téměř dvojnásobek růstu akcií nejbližšího konkurenta Chevron.

