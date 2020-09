Šéfka Evropské komise navrhla zvýšit emisní závazek k roku 2030

Miroslav Vinkler 16.9.2020 12:34

EVROPA: Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči



Ronalda Reagan kdysi prohlásil jako varování :



„Pokud se to hýbe, zdaňte to. Pokud se to hýbe dál, regulujte to. A pokud se to dál nehýbe, dotujte to.”



Tento citát jednoho z nejúspěšnějších amerických prezidentů dokresluje, kam jsme se až dostali v EU.

(citát a titulek převzat Neviditelný pes , 16.9)

