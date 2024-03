Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Cico / Shutterstock Záznam zemětřesení na seismografu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Seizmografy dnes na Písecku zaznamenaly zemětřesení o síle 3,9 stupně. Podle Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR šlo na české poměry o středně silné zemětřesení. Síla 3,9 stupně není v republice častá. Ohnisko bylo zhruba 18 kilometrů pod zemí v 11:41 u Mirotic na Písecku. Lidé však mohli otřesy pocítit i v okruhu několika kilometrů. ČTK to řekl Jakub Klicpera z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Podle starostky Mirotic Martiny Mikšíčkové (SNK města Mirotice) otřesy v obci zřejmě nezpůsobily žádné škody.

"Jedná se o otřesy, které by neměly způsobit prakticky žádné škody. Síla 3,9 v celosvětovém měřítku nepředstavuje nic výjimečného, ale na české poměry je to relativně vzácné. Hloubka epicentra 18 kilometrů je dvojnásobná v porovnání s otřesy, které se objevují v západních Čechách. Čím je epicentrum hlouběji, tím méně se to projeví na povrchu," řekl Klicpera. Podle ohlasů veřejnosti na sociálních sítích zemětřesení zaznamenali od Blatné na Strakonicku až po Vimperk na Prachaticku.

V Miroticích podle starostky zřejmě žádné škody nejsou. "Obcházíme domy a kontrolujeme situaci. Zatím jsme nic nezjistili, ale nemůžeme vyloučit, že časem se případné škody objeví," řekla ČTK Mikšíčková. Dodala, že otřesy trvaly pár vteřin. "Uslyšeli jsme ránu a dunění a chvěla se okna. Nebylo to vůbec příjemné, protože nikdo nevěděl, co se děje," řekla starostka.

Pro Jihočeský kraj jde o ne příliš častý jev. Zemětřesení bývá nejčastěji na Karlovarsku. "Otřesy zaznamenáváme i na Ostravsku. V případě dnešního místa nemůžeme říci, že to je překvapivé, ale rozhodně to není tak běžné," řekl Klicpera. Na jihu Čech podobný jev odborníci zaregistrovali naposledy před více než deseti lety. V lednu 2012 geofyzikální ústav evidoval otřesy v Českém Krumlově o síle 2,4 stupně. Letos v únoru se v Jistebnici na Táborsku vyskytlo mikrozemětřesení s magnitudem 0,6.

V České republice se větší zemětřesení vyskytlo naposledy loni v listopadu. Seizmografy na Chebsku tehdy zaznamenaly otřes o síle 3,25 stupně.

reklama