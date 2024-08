Senátní výbor podpořil petici proti spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice

Senátní výbor přijal v týdnu petici, jejíž signatáři odmítají obnovení spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví na Pardubicku, výbor horní komory považuje petici za důvodnou. Snaha samospráv, které chtějí projektu zabránit, by nakonec mohla vyústit až ve změnu legislativy. ČTK to řekla senátorka Miluše Horská z klubu KDU-ČSL. Tématu se věnoval výbor pro vzdělání, lidská práva a petice, dodala.Investor chce odstavenou spalovnu modernizovat a spalovat tam nebezpečné odpady. Usiluje o to od roku 2016, letos na jaře projekt získal kladné hodnocení vlivu na životní prostředí, což firmě AVE CZ umožňuje posunout se v přípravě dál. Samosprávy se projektu snaží zamezit, jedním z kroků byla petice s 10 000 podpisy, kterou předaly Senátu.

Senátní výbor se podle Horské shodl na tom, že spalovna nevychází z reálných strategických a územních potřeb státu. Dlouholetý proces, při kterém je záměr opakovaně pozastavován a pak opět schvalován, je podle výboru příkladem nedokonalé legislativy.

"Považujeme petici za důvodnou a postupujeme ji jednání senátního pléna v říjnu. Do té doby musí proběhnout veřejné slyšení k návrhům na legislativní změny, které vycházejí se zkušeností se záměrem spalovny a dalších podobných projektů v celé republice. A zároveň bude ministerstvo životního prostředí vyzváno, aby se záměrem znovu zabývalo a vstoupilo do intenzivní komunikace se zástupci petentů," řekla Horská.

Odpůrci zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví na Pardubicku chtějí proces schvalování vrátit na začátek. Kladný posudek, který projekt získal, podle nich nevycházel ze správných imisních limitů. "Jakýkoliv čin, který je určitou nadějí, že by se nám spalovnu podařilo zastavit nebo omezit a zvrátit, je pro nás dobře, vnímám to velmi pozitivně," řekl ČTK k aktuálnímu stanovisku senátorů primátor Jan Nadrchal (ANO).

Analýzu, která zpochybňuje rozptylovou studii, zpracoval Antonín Novák, dřív pracoval ve výzkumném ústavu v Rybitví. Podle něj AVE CZ neuvádí správné hodnoty karcinogenního benzo(a)pyrenu ovzduší. Firma již dříve uvedla, že argument odpůrců spalovny nepředstavuje relevantní důvod pro přezkoumání vydaného kladného stanoviska EIA.

"Už dnešní stav je třeba považovat z pohledu kvality životního prostředí za nepřijatelný pro výstavbu dalšího zdroje znečišťování ovzduší, protože environmentální kapacita území je vyčerpaná. Lze tedy konstatovat, že už z těchto důvodů je nepřijatelné, aby zde byla zprovozněna spalovna nebezpečných odpadů, a to navíc v blízkosti nových rodinných domů, které zde byly postaveny v době po odstavení bývalé spalovny," uvedli v písemném vyjádření Antonín Novák a Miroslav Rubeš, který byl v minulosti inspektorem životního prostředí. Stanovisko poskytli ČTK.

Spalovna je odstavená 20 let, dřív ji vlastnila chemička Synthesia. Po obnově by mohla spalovat až 20.000 tun nebezpečného odpadu. Město v minulosti jednalo o odkupu areálu, zastupitelé ale neschválili 30 milionů korun z rozpočtu na zaplacení projednávané ceny.

