Sever Indie trápí povodně a sesuvy půdy

#India

Moment the bamboo bridge was washed away in #Assam due to heavy rains and flooding. 20 districts of Assam were affected by #floods on Monday. 2 people died.#indiafloods



💬 @GaiaNewsIntl 🌎 pic.twitter.com/kzaDPpQrUS — ★ GNI ★ GAIA NEWS INTERNATIONAL (@GaiaNewsIntl) May 17, 2022

Sever Indie zasáhly v důsledku vytrvalých přívalových dešťů povodně, nyní doprovázené četnými sesuvy podmáčené půdy. K nejvíce zasaženým se počítají hornaté státy Asam a Meghálaj, kde vytrvale prší už od poloviny dubna. Intenzivní deště přetrvávají už několik týdnů ve 20 z 35 regionů států Asam. Neustávající déšť stěžuje záchranné práce a zajištění humanitární pomoci pro obyvatele povodněmi postižených oblastí. Počty poškozených tu narůstají každým dnem. Na konci dubna mělo být kolem 25 000 lidí postižených událostmi, první květnový týden jich bylo hlášeno na 53 000, druhý týden pak 95 000. A dnes už je to kolem 197 000 . Postupně tu, v různé míře intenzity, bylo zasaženo celkem 1410 obcí a 1730 hektarů zemědělské půdy.Zprávy z šesti povodněmi zasažených regionů dohromady vyčíslují 19 000 částečně poškozených domů a 3000 zcela zdemolovaných . Bez přístřeší zůstalo 33 000 lidí. Pro povodněmi postižené bylo zřízeno 12 nouzových táborů a 55 táborů s náhradním bydlením.

V řece Barak teče o 29 centimetrů vody více nad limitem, který ještě značí bezpečný průtok. Hodí se ale doplnit, že hladina se tu zvedla celkem o 17 metrů, a z břehů se vylila nejméně na 16 místech. Ztráty na lidských životech jsou, navzdory tomu jak děsivě přívaly vody tu působí, poměrně nízké.

Odhadovány jsou nižší desítky mrtvých a nejspíš několik stovek nezvěstných. Oficiální státní zdroje zatím uvádí 5 mrtvých a 6 zraněných, zprávy z lokálních médií pak hovoří o čtyřech desítkách pravděpodobných obětí. Prakticky mezi nimi nejsou žádní utonulí (hovoří se o dvou možných případech), ale oběti zásahu blesku či bahnitých sesuvů půdy.

My birthplace and entire North East India is facing serious flash floods and landslides for the last 5 days. This is climate emergency. Why media are not talking about this? 😔 pic.twitter.com/AhnmfsBnTp — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) May 17, 2022

Masivní sesuvy půdy byly zaznamenány u měst Kalibari, Fiangpui, Namzeurangu, u Nového Kunjungu, Lodi a u Muolhoi. Došlo také k zavalení několika tunelů a poškození či přerušení cest. Bahnotok také zablokoval na několika místech železniční trať z Jatinga do Harangajao, a trať z Mahuru do Phaiding. Sesuv půdy způsobil vykolejení osobního vlaku na trati Haflong-Guwahti, a při záchraně 2500 pasažérů musela asistovat armáda.

A portion of the train line hanging in mid-air

And Rest of India is unaware what is happening in Assam#AssamFloods #Assam #AssamFloods2022 #Landslide #VIRALTWEET pic.twitter.com/SqIvp1jZdq — Arnab Jyoti Borthakur (@arnab_borthakur) May 17, 2022

Vojsko, včetně nepravidelných jednotek a veškerých složek regionálního i státního záchranného systému, je v Asamu nasazeno už od dubna. V současnosti s jejich pomocí probíhají evakuační operace v okolí Balichara, Borkhola a v několika vesnicích distriktu Cachar. Indická vláda souběžně se záchranou lidí, zajištění akutní pomoci řeší plán náhrady škod (v prvním plánu má být na humanitární pomoc uvolněno v přepočtu 16 milionů dolarů).

V Meghálaji se srážková situace jeví ještě o něco drastičtěji, ale vzhledem k nízké hustotě zasídlení v kritických oblastech jsou škody na majetku spíše minimální. Jde spíše o narušení dopravní infrastruktury, stržení mostů. V Čérápuňdží spadlo za poslední tři dny 600 milimetrů srážek. Z celého státu je zatím hlášena jedna oběť, muž, na jehož auto spadl strom. S nemalými obavami pak sledují vývoj situace v sousedním státu Arunáčalpradéš. I tady totiž hladina řek rychle stoupá.

Předpověď počasí do 21. května zatím nedává mnoho nadějí na zlepšení. I v následujících dnech má nad povodněmi zasaženými oblastmi docházet ke středním nebo velmi vydatným dešťovým srážkám. Tyto povodně přitom nejsou první, kterým Indie letos čelí. V lednu se s nimi potýkal i Paňdžáb.

