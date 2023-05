Silný déšť v Kanadě uhasil některé požáry, ale hrozí po nich povodně

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com

Silné deště na západě Kanady pomohly uhasit část rozsáhlých lesních požárů a hasiči doufají, že byl déšť zlomovým bodem v boji s plameny. Úřady ale varovaly, že srážky by mohly způsobit bleskové povodně a údery blesku, které bouře provázely, by mohly zažehnout další požáry, napsal The Guardian.

Provincie Alberta navzdory příznivému počasí nadále bojuje s osm desítkami požárů, z nichž 23 stále není pod kontrolou. Na 10 000 obyvatel provincie musí kvůli hrozícímu nebezpečí zůstat dál mimo domov. Proti plamenům bojuje 2900 hasičů, pomáhají jim také další záchranné složky. Jako posila přijelo dalších 100 vojáků, po boku hasičů jich tak je na 400, uvedla stanice CBC.

V provincii Alberta nepomohlo ani deštivé počasí zvrátit smutný rekord. Letos už tam vzplálo 512 požárů lesních porostů a oheň zničil na 945 000 hektarů, což je zhruba třikrát rozloha Libereckého kraje. Dosavadní rekord byl z roku 2019, kdy za stejné období shořelo 615 000 hektarů zeleně.

"Po týdnech boje s agresivními požáry se všem ulevilo, že vidí trochu deště. Mohl by to být zlomový bod pro hasiče, kteří s požáry bojují," řekla novinářům Christie Tuckerová z organizace Alberta Wildfire. "Většina oblastí provincie nyní zaznamenala déšť, nižší teploty a vyšší vlhkost, což pomůže hasičům získat nad požáry převahu," dodala Tuckerová.

Obyvatele Calgary déšť zbavil husté oranžové mlhy a dýmu, který se nad městem držel už několik dní a učinil z něj na krátkou dobu nejvíce znečištěné město na světě. Škodlivých částic v ovzduší nad Calgary bylo dokonce víc než nad pákistánským Láhaurem, který statistiku obvykle vede.

Déšť pomohl i v Britské Kolumbii, kde úřady odvolaly povinnou evakuaci místních obyvatel.

Odborníci již dříve varovali, že stoupající teplota lesních požárů může spálit půdu a bránit vsakování vody do ní. Když pak na spálené oblasti dopadají silné deště, voda se z krajiny dostává rovnou do rozvodněných řek, což vede k záplavám nebo sesuvům půdy.

