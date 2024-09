Škoda Group a Hyundai Motor budou vyvíjet vodíkové technologie pro mobilitu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Škoda Group a Hyundai Motor Company budou spolupracovat na vývoji vodíkových technologií a energeticky efektivních řešení pro mobilitu. Memorandum o porozumění, které kooperaci odstartovalo, podepsaly na Česko-korejském obchodním fóru v Praze generální ředitel a výkonný předseda představenstva Škody Group Petr Novotný a Ken Ramírez, viceprezident společnosti Hyundai Motor Company. ČTK to řekl mluvčí plzeňských strojíren Jan Švehla."Jsme přesvědčeni, že vodík bude spolu s energeticky efektivními řešeními hrát zásadní roli v transformaci mobility pro udržitelnější budoucnost. Cílem spolupráce s Hyundai Motor Company je umožnit nám podívat se za hranice jednotlivých států a prozkoumat širší trhy, kde mohou mít tyto technologie větší dopad," řekl Novotný. Spolupráce podle něj přinese do globálního ekosystému mobility inovativní, ekologicky šetrná řešení, která posunou čistší energii do regionů, kde je jí nejvíce zapotřebí.

"Cílem našeho partnerství se Škodou Group je urychlit zavádění vodíku, což by přispělo k rozvoji vodíkové technologie a uhlíkové neutrality na globálních trzích včetně Česka," řekl Ramírez. Obě skupiny, které považují vodík za klíčový pilíř při budování udržitelné budoucnosti, společně usilují o vedoucí postavení v rychle rostoucím vodíkovém průmyslu. "A to vytvářením pozitivních synergií mezi naší technologií palivových článků a produkty a projekty mobility Škody Group," dodal.

Memorandum o porozumění se zaměřuje na studium a zavádění systémů vodíkových palivových článků a energeticky efektivních technologií mobility i na zkoumání příležitostí i mimo tuto oblast. Hyundai Motor bude zkoumat možnosti sdílení své technologie palivových článků, což urychlí zavádění ekologické mobility na globálních trzích, kde působí Škoda Group. Společnosti rovněž zpracují studie proveditelnosti aplikací vodíkových palivových článků pro širokou škálu využití mimo oblast mobility.

Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu a součást skupiny PPF, zvýšila loni meziročně tržby o 81 procent na 33 miliard Kč. Loni dodala 400 vozů, meziročně o 88 procent více, a uzavřela několik velkých kontraktů Zaměstnává přes 8000 lidí v několika výrobních závodech v ČR a ve Finsku. Obchodní jednotky má v Německu, Itálii, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.

reklama