Sloní samec Max z pražské zoo má nový domov v Antverpách

Sloni Max a Rudi v pražské zoo.

Sloní samec Max z pražské zoologické zahrady dorazil minulý týden do zoo v belgických Antverpách. Na síti X o tom informoval ředitel zahrady Miroslav Bobek. Do nového domova byl Max přesunut na doporučení koordinátora Evropského chovného programu (EEP) a stráví tam několik let. Osmiletý slon indický je první narozené a současně počaté sloní mládě v trojské zahradě."Max, první slon, který byl počat a narodil se v Praze, je ve svém novém domově v Antverpách," napsal Bobek. "Samozřejmě mám trochu smíšené pocity z toho, že Max je pryč, ale zkrátka to tak musí být. A Antverpy jsou velmi, velmi dobrá destinace," dodal Bobek.

V areálu v belgické zoo by měl Max podle vrchního chovatele Martina Kristena strávit několik let a následně koordinátor EEP určí jeho další působení. "Po celé Evropě sloni v tomhle věku opouští mateřské skupiny a jsou přemisťováni do skupin, které se specializují na chov mladých samců," vysvětlil Kristen. "Je to pro ně taková přestupní stanice. Tady bude Max několik let, což je důležité pro jeho vývoj, aby žil s jiným podobně silným samcem. A následně je možné, že se stane někde chovným samcem," dodal.

Max se narodil 5. dubna 2016 Janitě, otcem byl Mekong. Jméno dostal po císaři Maxmiliánovi II. Habsburském, který měl na svém dvoře patrně prvního slona, jenž vstoupil na české území. Nyní je Max na prahu dospělosti, a proto koordinátor EEP doporučil přesunout ho. Podle Kristena mimo jiné proto, že pražská zoo není stavěna na chov většího počtu samců zároveň. V Praze zůstával Max podle dřívějšího vyjádření kurátora savců Pavla Brandla výjimečně dlouho, a to zejména díky skvělému soužití s dospělým samcem Ankhorem.

Pražská zoo chová slony od roku 1933, kdy z tehdejšího Cejlonu, dnešní Srí Lanky, přišel něco přes rok starý slon indický Baby. Poté se v ní vystřídali čtyři sloni afričtí, jeden slon pralesní a několik dalších slonů indických. Dnes chová pouze slony indické, včetně dvou slonic Gulab a Shanti, které se řadí mezi nejstarší obyvatele zahrady. Obě se v roce 2012 přestěhovaly do nového pavilonu v Údolí slonů. Spolu s nimi tam žijí i dvě samice původem ze Srí Lanky - Janita a Tamara, obě už přivedly na svět dvě mláďata. Skupinu doplňuje samec Ankhor.

Lidé mohou zároveň ode dneška v trojské zoo vidět už bez omezení nové mládě luskouna krátkoocasého v expozici v pavilonu Indonéská džungle. Samičce mohou na webu iDNES.cz vybrat nové jméno, volit mouhou z pěti jmen - Pangolina, Jane, Connie, Kju-ka a Pholi. Zoo Praha vítězné jméno představí 28. července.

Malá samička je sourozencem samice Šišky, která přišla na svět loni v únoru jako první mládě tohoto druhu odchované v Evropě.

