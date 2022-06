Slovensko chce peníze z evropských fondů použít hlavně v zelené ekonomice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Slovenská vláda schválila návrh programu čerpání peněz z evropských fondů pro stávající sedmileté rozpočtové období, na jehož základě bude moci země na svůj rozvoj použít z unijních zdrojů zhruba 12,6 miliardy eur (311 miliardy korun). Bratislava si od nového programu slibuje jednodušší použití unijních peněz. Nyní se Slovensko řadí k zemím, které využívají peníze z EU nejpomaleji.

"Je to historická příležitost, jak ze Slovenska udělat více prosperující zemí. Nemůžeme tuto šanci propást," řekla vicepremiérka Veronika Remišová, jejíž ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace koordinuje využívání peněz z evropských fondů. Nejvíce prostředků by mělo směřovat do zelené ekonomiky, jakož i do sociální oblasti a vzdělávání.

Nově bude Slovensko čerpat peníze pouze z jednoho programu místo z dřívějších šesti. Podle Remišové to umožní flexibilnější využívání peněz i jejich jednodušší přesouvání mezi projekty, které budou moci zohlednit národní priority.

V rozpočtovém období let 2014 až 2020, z něhož lze evropské peníze použít do konce příštího roku, Slovensko využilo jen asi tři pětiny vyčleněného balíku více než 16 miliard korun (395 miliard korun). Země se tak zařadila k nejhorším státům v EU, což kritizovala slovenská opozice.

Podle premiéra Eduarda Hegera za předchozích vlád v letech 2014 až 2020 použilo Slovensko z evropských fondů 4,8 miliardy eur (119 miliard korun), zatímco od voleb konaných před dvěma roky to bylo 4,4 miliardy eur (109 miliard Kč). Ministerský předseda prohlásil, že za pomalým využíváním evropských peněz je dědictví minulosti.

