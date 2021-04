Slovensko končí s lovem vlka, zařadilo ho mezi chráněná zvířata

Miroslav Vinkler 22.4.2021 14:47

Tomu se říká chytit někoho při lži.

"Důsledek současného stavu, který umožňoval lov, bylo narušování struktury a chování smeček. Smečky, kterým myslivci odstřelili vůdce, začaly dávat přednost lovu ovcí a podobných hospodářských zvířat jako jednodušeji dostupné potravy," řekl slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj."



Jak doloženo Broumovskem, absolutní ochrana vlka vede ještě k větším problémům.



Autor článku účelově zamlčel za b) " Zákon o poľovníctve stále upravuje oprávnenie ministerstva pôdohospospodárstva určiť kvótu na odlov vlka dravého, a to sa našou vyhláškou nezmení. Opísal by som to zjednodušene tak, že kým ste doteraz potrebovali na odlov vlka zelenú na jednom semafore, teraz k tomu pribudne aj druhý semafor, a to je práve zákon o ochrane prírody a krajiny.

Lov vlka bude zakázaný pre celú jeho populáciu na celom území Slovenska. Navrhneme zvýšiť jeho celospoločenskú hodnotu na 3000 eur,“ hovorí minister.

Odpovědět