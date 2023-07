Slovenští lesníci zpochybnili studii ochranářů a českých vědců o počtu medvědů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Slovenští lesníci zpochybnili výsledkyochranářů a vědců z českých univerzit, že medvědí populace na Slovensku čítá nanejvýše 1275 zvířat. Národní lesnické centrum (NLC), což je státem zřízená organizace, ve své analýze, že v zemi žije 2500 až 3200 medvědů. To by znamenalo podobná čísla, jaká vykazují slovenští myslivci, kteří považují tuto chráněnou šelmu za přemnoženou.Lesnické centrum, které má starosti kromě jiného lesnickou vědu a výzkum, označilo výsledek studie ochranářů a českých vědců za vysoce nepravděpodobný. Uvedlo, že v rámci tohoto projektu, který stanovil počet medvědů na základě analýzy DNA, bylo zřejmě sesbíráno a analyzováno málo vzorků. Tuto skutečnost podle něj potvrzuje i oponentský posudek, který vypracovala Technická univerzita ve Zvolenu.

NLC napsalo, že od roku 2000 do loňska se výměra území Slovenska, na kterém byl hlášen výskyt medvědů, zvýšila o více než dvě pětiny. To by znamenalo, že medvědi žijí na třetině celkové rozlohy Slovenska.

Lesnické centrum se podobně jako myslivci či někteří slovenští politici vyslovilo pro snížení stavu medvěda v nejohroženějších regionech země. "Areál současné populace medvěda hnědého zabral i hustě osídlené oblasti, kde se výrazně mění přirozené chování tohoto živočicha. Medvíďata každodenně vychovávaná vedle lidských pachů, zvuků a aktivit společnosti ztrácejí plachost a i své potomstvo budou učit, že člověk nepředstavuje riziko," uvedlo.

Téma medvědů využili někteří slovenští politici, kteří obsáhli odstřel těchto šelem v probíhající kampani před zářijovými předčasnými parlamentními volbami, Využili k tomu nedávné opakované střety medvědů s lidmi. Slovenský ministr životního prostředí Milan Chrenko dříve v tomto týdnu řekl, že situace je vážná a že se úřad snaží řešit střety medvědů s lidmi. Ohlásil posílení zásahových týmů. Ty už v současnosti vyhledávají a utrácejí problémové šelmy, jež ztratily plachost, zaútočily na člověka či opakovaně chodí do obytných lokalit. Například předseda parlamentu Boris Kollár v reakci uvedl, že zásahové týmy nevyřeší vzniklý problém, a za nutnost označil odlovení stovek medvědů.

Slovenští ochranáři jsou dlouhodobě ve sporu s lesníky či myslivci ohledně stavu medvědí populace v zemi a potřebě její případné regulace. Předloni Slovensko zaznamenalo první případ úmrtí člověka po útoku medvěda ve svých novodobých dějinách.

reklama