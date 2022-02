Smlouva o dole Turów je podle opozice pro ČR nevýhodná a uzavřená ukvapeně

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jiří Bernard / Wikimeda Commons Brabec vytkl Fialovu kabinetu mimo jiné to, že dojednala o něco nižší kompenzace, než jaké prosazovala bývalá Babišova vláda. Omezení výpovědní lhůty na pět let z původně prosazovaných 22 let, po kterou bude těžba v dole Turów trvat, podle Brabce zhorší českou pozici pro případné další soudní řešení.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česko-polská smlouva o řešení dopadů těžby uhlí v příhraničním dole Turów je podle opozičních ANO i SPD pro ČR nevýhodná, její ukvapené uzavření vládou Petra Fialy (ODS) bylo chybou. V úvodu debaty ve Sněmovně o mezivládní dohodě to uvedli předseda ANO Andrej Babiš, bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a předseda SPD Tomio Okamura. Opoziční politici kritizují zejména dojednanou výpovědní lhůtu.

"Smlouva o Turówu je paskvil," prohlásil Babiš. Fialův kabinet podle něho "prodal část Česka za pár drobných", Česko navíc získalo jen pětiletou ochranu. "Za pět let budeme mít smolíka a nevysoudíme ani korunu," poznamenal Babiš.

Brabec vytkl Fialovu kabinetu mimo jiné to, že dojednala o něco nižší kompenzace, než jaké prosazovala bývalá Babišova vláda. Omezení výpovědní lhůty na pět let z původně prosazovaných 22 let, po kterou bude těžba v dole Turów trvat, podle Brabce zhorší českou pozici pro případné další soudní řešení. "Považuji to za velkou chybu, která se vymstí," řekl exministr. Pokud Polsko za pět let smlouvu vypoví, Soudní dvůr EU by mohl další českou žalobu odmítnout s tím, že se ČR měla lépe s Polskem dohodnout, míní Brabec.

"Bylo obrovské překvapení, jak rychle se ta dohoda upekla," uvedl bývalý ministr. Zopakoval, že podobnou dohodu mohla bývalá vláda uzavřít už loni, ale rozhodně nejednala s Polskem jako "ponížení prosebníci". Současná vláda podle Brabce naopak vyměkla. Důl podle exministra vydělá desítky až stovky miliard korun. Snížení polských kompenzací za vliv těžební činnosti z 50 milionů na 45 milionů eur (zhruba 1,094 miliardy korun) bylo proto nedůstojné, dodal ministr.

Česko v návaznosti na uzavření dohody stáhlo žalobu na Polsko u Soudního dvora EU. Důl Turów zásobuje uhlím nedalekou polskou elektrárnu, která je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Lidé z příhraničních oblastí v Libereckém kraji si vedle úbytku spodní vody stěžují také na hluk a znečištění prachem. Podle Brabce podzemní stěna nebrání dostatečně odtoku vody a dohoda umožní prohloubit těžbu více než 30 metrů pod úroveň hladiny moře.

Dohodu kritizoval jako nevýhodnou také šéf SPD Okamura, podle něj vláda smlouvu schválila tajně. "To je fatální šílená situace, vám vůbec nejde o lidi," prohlásil. Podle něj do roka v okolí Turówa vyschnou studně. Předseda poslanců SPD Radim Fiala v souvislosti se smlouvou obvinil kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů z toho, že "vyměkl" a ustoupil. Okamura se v projevu soustředil i na kritiku vlády v dalších oblastech. Fialův kabinet podle něj nepřišel s žádným řešením na snížení cen energií a potravin. "Vaším cílem je uvrhnout občany do chudoby, do exekucí. Pro občany neděláte vůbec nic," dodal.

Babiš, Brabec, Okamura i Fiala z SPD vystoupili jako řečníci s přednostním právem ještě před schvalováním programu schůze, o kterou požádalo ANO. Koaliční většina v dolní komoře může zabránit schválení programu schůze, která by pak skončila.

reklama