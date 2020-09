Sněmovna chce zakázat klecové chovy slepic v ČR od roku 2027

Marcela Jezberová 16.9.2020 14:33

Mě to tedy opravdu netěší. Otevřeme naplno trh dovozovým klecovým vejcím, tudíž umožníme, aby země, kde zákaz platit nebude, navýšily stavy slepic v klecích. Jíst tato dovozová klecová vejce budeme my, lidi je totiž samozřejmě kupovat budou a do vaječné melanže pro gastro se používat také budou, tudíž nedojde k žádnému snížení "utrpení" slepic, dojde jen k jeho přesunu k sousedům. U nás dojde k dalšímu snížení počtu chovatelů nosnic, protože někteří se rozhodnou, že za podmínek, za kterých od nich řetězce ta vejce vykupují, se na to můžou akorát vykašlat. Takže doopravdy to pár set tisíc nosnic bude mít dříve za sebou - doslova. Sníží se množství drůbeže, které konzumuje tady vypěstované obilí, tudíž ho zase o něco víc budeme vyvážet za naprosto zoufalé ceny a to tam, kde to ty klecové slepice sežerou a odkud se k nám dovezou klecová vejce/melanž (nestěžujeme si pořád, že vyvážíme jen surovinu?). Nechápu, že se proti návrhu nepostavili bojovníci za životní prostředí, protože doprava samozřejmě produkuje skleníkové plyny. Jejich produkci také převozem vajec od výrobců k nám podpoříme. MZE se teď bude snažit maximálně podpořit přechod na podlahové systémy chovu, tzn, že z toho mála, co na investiční dotace zbývá z PRV si už sáhne mimo chovatele nosnic málokdo. Plus MZE bude samozřejmě požadovat navýšení národních dotací do chovu nosnic, takže vytáhneme více peněz z kapes daňových poplatníků - vlastně ne, tohle je skvělá zpráva.

EU už údajně uvažuje o zákazu klecového chovu od 2030, proč musíme být za každou cenu o tři roky rychlejší? Abychom si všechna negativa slízli co nejvíce?

