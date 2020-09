Martin Mach Ondřej: Klecové chovy nosnic jsou téma pro filozofy

Jan Šimůnek 16.9.2020 19:17

1. Je to otázka pro etologa, a kompetentní etologové říkají pro klecové chovy jednoznačně ano.

2. Je to otázka pro někoho, kdo bude zkoumat mortalitu a zranění v klecových a neklecovýách chovech (a ti, co to dělali, jasně ukázali, že v klecových chovech je těchtro případů výrazně méně, takže tam slepice trpí daleko méně než v jiných typech chovů.

3. Daly by se jistě stanovovat i stresové hormony (u člověka glukokortikoidy, fyziologii ptáků zase tak dobře neznám, ale jistě u nich nějaké hormony, co jsou markery stresu budou).

4. Ekonom bude mít jasno.

5. Spotřebitel, pokud není úplně hloupý, dá přednost levnějším a kvalitnějším vejcím (stres kvalitu vajec snižuje).



Jen vřeštící tlupa nevzdělaných a hloupých ekologických aktivistů furt vříská svou mantru o tom, že slepice je malý opeřený člověk a v kleci se jí nelíbí.

