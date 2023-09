Sněmovna odložila na pátek pravidla k úložišti radioaktivního odpadu Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wellphoto / Shutterstock Radioaktivní odpad Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Sněmovna odložila na páteční ráno dokončení druhého kola projednávání zákona, který má stanovit pravidla k vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Posunutí dnes navrhl předseda poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek, nijak jej nezdůvodnil. Proti návrhu zákona protestují obce, na jejichž území by úložiště mohlo vzniknout. Požadují uzákonit právo veta na výstavbu úložiště. Vládní návrh ani jeho úpravy, které doporučil sněmovní hospodářský výbor, s tím nepočítají. Ministerstvo průmyslu a obchodu to odmítlo s tím, že zájem obcí nemůže převýšit zájem státu, tady zachování jádra jako jednoho z pilířů české energetiky. Výbor mimo jiné doporučil prodloužit až na trojnásobek lhůty, které mají mít obce a Parlament na vyjádření stanovisek k vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Navrhl také, aby Sněmovna a Senát neschvalovaly na rozdíl od vládní předlohy rozhodnutí kabinetu o hlavním a záložním umístění hlubinného úložiště. Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN) dnes poslanců řekl, že toto doporučení přijal s respektem a zaujal k němu neutrální stanovisko. Zdůraznil, že i nadále bude mít vláda povinnost o svém rozhodnutí obě parlamentní komory informovat. Prioritou je podle ministra nalezení místa pro úložiště v nejvhodnější lokalitě z hlediska bezpečnosti, přičemž všechna stanoviska budou dostatečně zvážena. Zákon má zakotvit právo dotčených obcí vyjádřit stanovisko, které bude jedním z podkladů pro rozhodnutí o umístění úložiště. Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu by měl dát podle poslaneckých úprav obcím 140 dnů na vyjádření k návrhu na umístění hlubinného úložiště. Vláda navrhla lhůtu 90 dnů. Zákon by měl ministerstvu průmyslu a obchodu výslovně uložit projednání návrhu na umístění úložiště s ministerstvem životního prostředí a s občany dotčených obcí na území některé z nich. Vládě pak má dát zákon možnost stanovit kompenzační příspěvky dotčeným obcím i nad výši příspěvků podle zákona. Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 52 obcí a spolků, požaduje v zákoně podmínit rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání předchozím souhlasem dotčených obcí. Žádala vládu o zásadní přepracování návrhu zákona. Předloha podle platformy neposiluje pozici obcí v procesu spolurozhodování. Upozornila ministry také na riziko zkrácení času na geologické průzkumy a výběr finální lokality pro úložiště už v roce 2028, které podle platformy navrhuje Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO). Zákon podle Síkely nastavuje pravidla jednotlivých řízení, kdy především stanovuje práva dotčených obcí. Norma má uzákonit pravidla ústních jednání a primárně vymezit tzv. účastenství dotčených obcí v řízení o stanovení chráněného území pro hlubinné úložiště. Vláda zřídí pracovní skupinu pro komunikaci s obcemi, která by měla usnadnit jejich zapojení do přípravy a provozování úložiště. SÚRAO chce kvůli stavbě úložiště prověřovat čtyři území, a to Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Přípravu geologicko-průzkumných a výzkumných prací zahájí ještě letos. Místo úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren by mělo být vybráno v roce 2030, podle platformy proti úložišti má zákon lhůtu o dva roky zkrátit. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Úložiště mělo vzniknout původně do roku 2065, o urychlení výstavby se ovšem mluví kvůli dočasnému zařazení jádra v EU mezi zelené investice. Podmínkou je, že státy spoléhající na jadernou energetiku mají mít hlubinná úložiště od roku 2050. BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



