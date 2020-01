Sněmovna podpořila vznik komisí pro sucho

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Multimediální knihovna Evropské komise / Multimediální knihovna Evropské komise O opatřeních v době sucha by mohly v budoucnu rozhodovat komise obdobně, jako je tomu při povodních. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O opatřeních v době sucha by mohly v budoucnu rozhodovat komise obdobně, jako je tomu při povodních. Mohly by například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Počítá s tím návrh novela vodního zákona, kterou včera v úvodním kole podpořila Sněmovna. Zamíří k posouzení do zemědělského a hospodářského výboru i do výboru pro životní prostředí.

Poslanci se shodovali na tom, že sucho je závažný problém. Zazněly i výzvy k ústavní ochraně vody. Několik takových poslaneckých návrhů už ve Sněmovně je, svou předlohu by mělo brzy představit i ministerstvo zemědělství.

Komise mají podle novely vyhlašovat stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků. Pokud by na území kraje byla významně dopravně využívaná vodní cesta, bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy. Krajské komise by měly vzniknout do tří měsíců od té doby, co bude zákon účinný.

Novela počítá s vytvářením plánů s návrhy opatření, která by začala platit při nedostatku vody. Pořizovat a aktualizovat by je měly krajské úřady ve spolupráci se správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Takový plán se bude pořizovat i pro celé území Česka.

V době sucha můžou vydávat vodoprávní úřady rozhodnutí, při vyhlášení vážnějšího stavu nedostatku vody se ale jejich platnost pozastaví. Následně může komise pro sucho omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Komise dále bude moci nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod. Jednou z možností je také nařídit vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění. Tu samou věc může komise nařídit i vlastníkovi vodohospodářského zařízení.

Novela také počítá s větším sledováním odběrů povrchových i podzemních vod. Zatímco nyní se sledují odběratelé, kteří využívají nad 6000 metrů krychlových ročně, v plánu je snížení hranice na 1000 metrů krychlových ročně nebo nad 100 metrů krychlových za měsíc, aby měly komise přesnější informace o vodní bilanci dané lokality. Nově by si tito odběratelé museli pořídit vodoměry. Podle důvodové zprávy k novele by náklady neměly přesáhnout 24 milionů korun, půjde zhruba o 8000 odběratelů.

reklama