Sokoli letos podle ochranářů vyvedli v Jeseníkách 28 mláďat, méně než loni

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sokoli stěhovaví, kteří zahnízdili v Jeseníkách, letos vyvedli 28 mláďat. Oproti loňské sezoně je jich méně, tehdy jich ochránci přírody napočítali rekordních 41. Počet hnízdících párů je však posledních pět let stabilní a pohybuje se kolem dvou desítek, řekl ČTK vedoucí Správy CHKO Jeseníky Petr Šaj. Sokoli letos zahnízdili v Jeseníkách podvaadvacáté. První hnízdění v novodobé historii se datuje do roku 2001, od té doby opustilo hnízda v Jeseníkách na 350 mláďat.

Sokoli se na počátku tohoto století vrátili do Jeseníků po desítkách let, v roce 2001 zde ochranáři doložili první prokázané úspěšné hnízdění. "Od tohoto roku se snažíme o podrobný monitoring a sledujeme, že křivka úspěšně roste. Za těch 22 let se to posunulo na 20 párů, tato populace je stabilní zhruba již pět let v širším okolí Jeseníků, to znamená i v části Rychlebských hor a v části Nízkého Jeseníku," uvedl Šaj.

Navzdory nižšímu počtu mláďat hodnotí odborníci i letošní rok jako úspěšný - počet vyvedených ptáků sice meziročně kolísá, ale z pohledu stability populace je pro ně důležitější výrazně neklesající počet hnízdících párů. "Zhruba čtvrtina hnízd v letošním roce byla zpredována kunou, což je přirozený predátor, který se na tom negativně podepíše - může zničit vejce nebo malá mláďata. Je to noční zvíře, kuna se po skále dostane prakticky všude. Další úbytek nebo znehodnocení hnízdění může být i vlivem častého rušení," doplnil Šaj.

Podle ornitologa Tomáše Pospíšila, který spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, pomáhají při monitoringu a ostraze sokolích hnízd ochranářům nejen dobrovolníci, ale i fotopasti s okamžitým přenosem. "Díky nim máme obrovské množství jedinečných informací ze života sokolích rodin. Pro představu - na jedno hnízdění je to zhruba 100 000 snímků," uvedl ornitolog.

Údaje z fotopastí navíc umožňují ochranářům získat informace ze života sokolů, které dosud nejsou ani popsány v literatuře. Týká se to například otázky stability hnízdícího páru. "Například podle snímků z fotopastí máme doloženo, že se během hnízdění vystřídal samec. Po celou dobu měsíce sezení na vejcích se střídal samec se samicí a tři dny před líhnutím mláďat se tam objevil samec jiný," doplnil Šaj.

Sokoli si Jeseníky oblíbili především kvůli skalám, nyní jsou tyto hory jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí v republice. Při hledání hnízd přitom podle odborníků využívají možnosti v přírodě, ať už jsou to stará krkavčí hnízda či kotlinky na skalních římsách. V Jeseníkách na rozdíl od chráněné krajinné oblasti Broumovsko či národního parku České Švýcarsko většinou nehnízdí na výrazně turisticky či lezecky frekventovaných místech, ochranáři tak nemusejí zásadně omezovat vstup návštěvníků.

reklama