Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sokolovské Staré náměstí stíní nově vysázená javorová alej. Náměstí by mělo být příjemnější pro pobyt v horkých letních měsících i díky novým mlhovištím."My se chceme připravit na to, že ta města by měla být ještě více zelená, měla by nabízet ještě více stínu, měla by nabízet více příležitostí k nějakému ochlazování. Pokud na náměstí, které se opravdu v letních měsících stalo jakousi výhní, dáme 17 vzrostlých stromů, tak i oni pomohou ten prostor zchladit, řekl místostarosta Sokolova Jan Picka (VOK).

Součástí prací je navíc i realizace dvou mlhovišť. "Jedno takzvané zemní, a do blízké budoucnosti chceme ještě jedno mlhoviště, které by bylo tentokráte nadzemní, a to plánujeme umístit ke kostelu," uvedl Picka.

Revitalizace Starého náměstí, kterou realizovala firma Sotes, spočívala v zakoupení a výsadbě 17 stromů javoru babyka. Ke každému z nich pořídilo město i takzvaný kořenový bal, který usměrňuje růst kořenů tak, aby nepoškodily okolní infrastrukturu. Každý ze stromů má své osvětlení.

Počátkem června byly dokončeny dořezávky a pracovníci doskládávali dlažbu v okolí kmenů stromů, aby se dal snadno zalévat kořenový systém. Město na náměstí instalovalo takzvaný zemní mlhovač, kterým bude tryskat slabý proud vody do vzduchu. Druhý takový, ale naopak nadzemní, kdy bude voda padat z nataženého potrubí dolů, chce město instalovat dodatečně. V létě přibudou na náměstí lavičky a stojany na kola.

Rekonstrukci platila městská společnost Sotes ze svého rozpočtu v rámci plánovaných oprav města na letošní rok. Podle místostarosty zatím nezná přesnou částku, na kterou pořízení aleje a práce s tím spojené vyšly. Kromě výsadby nových stromů dělá město v letošním roce i rozsáhlé prořezávky dřevin ve svých parcích. Předcházel tomu odborný dendrologický průzkum.

reklama