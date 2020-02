Jakub Graňák 3.2.2020 18:57 Reaguje na Richard Vacek

Spíš by je měli chytat a sníst, mají mnohonásobně vyšší nutriční hodnotu než celá jejich sklizeň. jak by jste si představoval aplikaci insekticidů na tisících kilometrů čtverečních na migrující hmyz? Takováto rojení sarančí vždy byla a vždy budou. Tato sarančata slouží jako potrava stovkám taxonů živočichů, ty všechny by jste vytrávil. Tak, jak se ta hejna vyrojila, tak také rychle zmizí, dřív než se kompetentní orgány rozhýbou k akci.



