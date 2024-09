Soud v Ústí bude v říjnu pokračovat v líčení s obžalovaným ze zapálení parku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Krajský soud v Ústí nad Labem bude na začátku října pokračovat v hlavním líčení s mužem, který je obžalovaný ze založení požáru v národním parku České Švýcarsko. ČTK to zjistila z justiční databáze. Bývalému dobrovolnému strážci Jiřímu Lobotkovi hrozí za obecné ohrožení a poškození cizí věci až 15 let vězení. Vinu přiznal jen v případě menších požárů na Děčínsku, založení největšího požáru v historii ČR odmítá.Na začátku hlavního líčení letos v květnu působil Lobotka zmateně, proto si soud vyžádal posouzení jeho psychického stavu. Soudce Roman Felzmann tehdy uvedl, že v důsledku medikace není možné, aby se obžalovaný účastnil procesu a hlavní líčení přerušil. To je teď nařízeno poprvé na 8. října a na další říjnové dny.

Lobotka byl umístěn na vězeňské psychiatrii. "Myslím, že je na tom lépe, medikace mu byla celkem významným způsobem upravena," řekl novinářům v polovině srpna obhájce Vít Pavko. Zopakoval, že jeho klient stále tvrdí, že velký požár Českého Švýcarska v roce 2022 nezpůsobil.

Žalobce muže viní z toho, že v období dlouhotrvajícího sucha a velmi vysokých teplot přes opakované výstrahy meteorologů před nebezpečím požárů rozdělal oheň v noci na 24. července 2022 v Hřensku v lokalitě Malinový důl. Pomohl si k tomu přineseným lihem, zapalovačem a klestím, stojí v obžalobě.

Požár v Českém Švýcarsku se rozšířil nejméně na 1100 hektarů. Musely se evakuovat stovky lidí. Náročný zásah trval 21 dní. U likvidace požáru se vystřídalo 6000 hasičů. Obyvatelé několika obcí je museli opustit, v osadě Mezná shořely tři domy a plameny poničily i další stavby. Zavřená je od požáru největší atrakce v Hřensku Edmundova soutěska.

