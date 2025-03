Soud vrátil MŽP k projednání žádost o zveřejnění některých dat k dolu Turów

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pražský městský soud vyhověl žalobě expertní skupiny Frank Bold na ministerstvo životního prostředí (MŽP) kvůli nezveřejnění informací o dopadech těžby v polském uhelném dole Turów, ležícím u českých hranic, na životní prostředí. Soud podle rozsudku , který skupina poskytla ČTK, rozhodnutí ministerstva o neposkytnutí informací zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Ministerstvu podle právníků brání ve zveřejnění dat polská strana, podle které jsou údaje obchodním tajemstvím těžební společnosti PGE. Aktuální vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.Právníci Frank Bold ocenili, že soud konstatoval, že informace o vlivu těžby na podzemní vody spadají do kategorie "působení provozní činnosti na životní prostředí", není proto možné jejich zveřejnění automaticky odmítnout s odkazem na obchodní tajemství. Rovněž kvitovali, že podle soudu nemá česko-polská dohoda o dole Turów přednost před českými zákony.

Dohoda z roku 2022 urovnala spory, které v minulosti panovaly mezi Českem a Polskem kvůli polskému dolu nedaleko Libereckého kraje a v nichž šlo hlavně o možné snižování hladiny podzemní vody u českých hranic kvůli jejímu odtékání do dolu. Skupina Frank Bold po uzavření dohody žádala MŽP o informace týkající se podzemní bariéry, posouzení její funkčnosti, výsledků monitoringu podzemních vod z vrtů v blízkosti podzemní bariéry z let 2015 až 2021 nebo přítoku vody do dolu Turów a objemu jejího čerpání.

Následné podání žaloby na MŽP skupina už dřív odůvodnila tím, že dlouhodobě usiluje o zveřejnění informací, které veřejnost potřebuje znát, aby mohla efektivně bránit podzemní vodu, která jim zatím odtéká do dolu Turów. "Věříme, že nyní se ministerstvu životního prostředí otevře cesta, jak se s polskou stranou dohodnout a informace zveřejnit," uvedla loni v květnu právnička Laura Otýpková z Frank Bold.

Podle aktuálního rozsudku musí MŽP žádost skupiny o zveřejnění informací podle jejích právníků znovu posoudit s ohledem na závazný právní názor soudu, že právo na informace o životním prostředí zahrnuje i informace o nepřímých dopadech provozní činnosti, včetně úbytku podzemních vod. Podle soudu ministerstvo navíc své původní rozhodnutí dostatečně neodůvodnilo, je podle něj tedy nepřezkoumatelné.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit do roku 2044. Polská strana vybudovala podzemní bariéru, která by měla bránit odtoku vody. Před prachem a hlukem z dolu chrání lidi na české straně zemní val. V kompenzacích škod Polsko a PGE vyplatily v únoru 2022 Česku 45 milionů eur (zhruba 1,12 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (873 milionů korun) šlo na účet Fondu Turów, který vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby a který spravuje Liberecký kraj. Kraj z něj podpořil několik projektů, které mají zajistit pitnou vodu pro obyvatele u hranic.

