Okresní soud ve Vsetíně včera vrátil státnímu zástupci k došetření kauzu předloňské otravy řeky Bečvy. Vyplývá to z údajů v justiční databázi, posun v případu včera ČTK potvrdil i předseda okresního soudu Pavel Kotrady. Soud podle něj ve vyšetřovaní spatřuje nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Koncem letošního března obžaloval státní zástupce Jiří Sachr kvůli otravě Bečvy společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího ředitele Oldřicha Havelku.Soud věc vrátil k došetření státnímu zástupci, který podle Kotradyho následně dá pokyn policii, aby šetření v případu doplnila. "Kolegyně vrátila věc k došetření, protože tam vidí podstatné problémy v dokazování v tom směru, že by u soudu muselo být prováděno v rozsáhlé míře. A od toho tady není soud, aby zajišťoval většinu důkazů. Od toho je státní zástupce," řekl ČTK Kotrady.

Podle Petra Gazdíka (STAN), bývalého člena sněmovní vyšetřovací komise, která se případem zabývala, by měly na policii a státním zastupitelství ve Vsetíně "padat hlavy." V reakci na rozhodnutí soudu to dnes napsal na twitteru. "Toto je vrcholná ostuda orgánů činných v trestním řízení i GIBS, která moji stížnost na průběh vyšetřování shodila," dodal Gazdík, který je v současnosti ministrem školství.

Trestní oznámení podal Gazdík týden po loňských sněmovních volbách. Podle dřívějších informací webu Seznam Zprávy poukazoval mimo jiné na ztracené nebo chybně odebrané vzorky otrávené vody či nekoordinované postupy kontrolních úřadů. Gazdíkovo oznámení ale bylo zamítnuto olomouckým krajským státním zastupitelstvím.

Firmu Energoaqua a Havelku státní zástupce podle dostupných informací obžaloval z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Loni a také letos podali Energoaqua a Havelka návrh na zastavení trestního stíhání. Opírali se v něm o vědeckou expertizu, která podle nich vyvrací dosavadní znalecké zkoumání, na jehož základě byli obviněni. Podle expertizy nelze kvůli nedostatku odebraných vzorků ani jednoznačně stanovit, která látka způsobila otravu řeky a úhyn ryb.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku do Bečvy. První ryby podle zástupců společnosti začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění. Podle expertizy, na kterou se odkazují, to znamená, že je prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla společnost Energoaqua. Dlouhodobě to tvrdí také někteří rybáři.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

