Soukromé arboretum na Břeclavsku se otevřelo veřejnosti, zabaví i děti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Martina Lohrbach / Shutterstock V arboretu je i stezka, po které se chodí naboso. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Interaktivní hry z přírodních materiálů, bludiště, obří hnízdo s tajemnými vejci nebo dřevěný xylofon mohou vyzkoušet rodiny s dětmi při návštěvě arboreta v Němčičkách na Břeclavsku. Pro veřejnost se soukromá zahrada otevřela od dubna, aby rozšířila možnosti vyžití s dětmi venku, řekla ČTK majitelka arboreta Klára Stávková. Zatím je přístupné jen o víkendech.

"Arboretum tady postupně vzniká už deset let. Původně to byla součást vinohradu, když ale vznikla v sousedství bobová dráha, kvůli sloupům by tuhle část nebylo možné traktorem obdělávat, tak jsme tu vinohrad zrušili. Manžel mi navrhl, abych prostor využila pro vytvoření zahrady, což je můj velký koníček," popsala vznik arboreta Stávková.

Postupně tedy vysazovala v prostoru rostliny, došlo i na terénní úpravy a další zvelebování svažitého terénu. "Původně jsme využívali tento prostor pro vlastní účely, posezení s přáteli, později i pro návštěvníky našeho penzionu. A letos mě moje dcery přesvědčily, abych umožnila vstup i lidem, kteří už nevědí, kam děti vzít na procházku," dodala.

Děti se v Arboretu mohou zabavit prozkoumáváním chodníčků, stezek a žebříků, lovením dřevěných rybek z malého rybníčku nebo mnoha různými hrami. Na vyzkoušení je tu i stezka, po které se chodí naboso.

Co zatím chybí, je přehled rostlin, které jsou v arboretu k vidění. "Jsou tu některé velmi speciální kusy vedle úplně obyčejných kytiček, které má na zahrádce každý," poznamenala Stávková.

O víkendech mohou teď zájemci arboretum mezi 10:00 a 17:00 navštívit, vstupné je dobrovolné. V zahradě najdou lidé i samoobslužný kiosek s malou svačinou, za kterou zaplatí do kasičky.

V poslední dubnový den sem i letos mohou lidé přicházet na pálení čarodějnic. Při dodržení platných opatření si mohou opéct špekáček nad ohněm a děti v kostýmech si mohou vyzkoušet speciálně připravené hry.

reklama