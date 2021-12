Soutěž diplomových prací Czech Envi Thesis vyhrálo téma dobrovolné bezdětnosti

Jaroslav Bobr 8.12.2021 18:39

Uplná diplomová práce je zde: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/126610/120388780.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Do strany 47 jsou vysvětlovány pojmy a citace (třeba Greta) a osvětlovány názory na zastavení klimakrize.Zajímavý názor je tam např ten, že bohatý člověk(to jsme asi všichni) by si neměl pořizovat dítě, kterým zatíží klima a peníze které tak ušetří by měl věnovat na boj s chudobou(podpořit chudáky v Africe kteří z těch peněz vyrobí 5 dětí=můj vývod).

Dále slečna vysvětluje, jak se dostala ke vzorku lidí ktré zpovídala(byl to sběr metodou sněhové koule - někoho(příznivce bezdětnosti) kontaktovala na sociálních sítích a on ji pak doporučil své kamarády, když jich takhle vyzpovídala asi 10, tak zjistila že se nové myšlenky nedozví a tak zkontaktovala ještě 2 a tím měla výzkumný vzorek hotový(když budu zpovídat lidi z nějaké skupiny která spolu úzce komunikuje, tak je překvapující, že mají stejné názory),mimo jiné je spojuje" enviromentální žal".Skončil jsem na straně 62 ze 115.

Je to docela zajímavé čtení o tom, co je nosné téma na fakultě sociálních studií UK, a místy je to i docela zajímavé čtení.

Jen tam slečna nerozvedla, jak se staví k přijímání migrantů a kupodivu tam neměla žádné respondenty z Afriky/Asie, jen jednu z Nového Zélandu, ale maorka to asi nebyla.

Jen nevím, čím se konkrétně slečna bude v praktickém životě živit, nejspíš by mohla dělat nějaké výzkumy veřejného mínění a nálad ve společnosti, ve své diplomce k tomu dobře nakročila.

