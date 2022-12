Soutěž Živá zahrada láká účastníky k pozorování ptáků během svátků

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

O vánočních svátcích se mohou vlastníci zahrad zapojit do soutěže v pozorování ptáků. V pátek startuje zimní kolo soutěže Živá zahrada, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP).

Smyslem soutěže je obohatit uživatele zahrad o nové poznatky z přírody a života divokých zvířat. Pořadatelé se zároveň snaží vytvořit kvalitnější životní podmínky pro zvířata, třeba pro motýly, žáby, ptáky nebo ježky, kteří na zahradách mohou najít potravu, bezpečný úkryt či místo pro rozmnožování.

Zúčastnit se může kdokoliv se zahradou, například i školy. Těch nyní soutěží více než 50. V předem určené prosincové a květnové dny pak mají účastníci za úkol přilákat na svou zahradu co nejvíce divokých zvířat a svá pozorování zaznamenat do mapovací karty. Na základě shromážděných dat se jim sčítají body. Hodnotí se i snaha zahradu co nejvíce oživit. Titulu Živá zahrada mohou úspěšní soutěžící dosáhnout nejdříve po třech letech.

Soutěž vznikla v roce 2004, jejím zakladatelem je ČSOP. Zájemci se mohou přihlásit na webových stránkách zivazahrada.cz. V minulých kolech se zjistilo, že z ptáků se nejčastěji v zahradách vyskytují sýkory koňadry. Nasbírané informace dále ukazují například návrat vrabce domácího nebo vlaštovky obecné do České republiky a také úbytek zvonka zeleného.

