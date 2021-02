Spalovna v pražských Malešicích loni vytřídila ze škváry 5442 tun železa

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Karelj / Wikimedia Commons Větší množství vytříděného odpadu spalovně, oficiálně nazývané Zařízení na energetické využití odpadu, umožnila modernizace třídicí linky v letech 2016 až 2019. V budoucnu by linka měla umět třídit i barevné kovy.

Spalovna v pražských Malešicích loni vytřídila ze škváry vzniklé spálením odpadu 5442 tun železa, což je zhruba o 500 tun meziročně více. Železný odpad byl odvezen do kovohutí k opětovnému využití, sdělil mluvčí Pražských služeb (PSAS) Radim Mana. Společnost loni svezla 257 754 tun směsného odpadu, což je téměř o procento meziročně více. Naopak meziročně mírně kleslo množství svezeného tříděného odpadu. PSAS jsou městskou firmou.

"Je to (vytřídění kovů ze škváry) ukázkový příklad toho, jak lze s odpadem nakládat jako se zdrojem. Jsem přesvědčen, že inovace budou v ZEVO (Zařízení na energetické využití odpadů) i nadále pokračovat. Přesto prosím Pražany, aby dbali na to, co vyhazují do popelnic na směsný odpad," uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Množství vytříděného železa se zvyšuje od roku 2013. Tehdy to bylo 3680 tun. Hranice čtyř tisíc tun byla překročena v roce 2017, kdy bylo vytříděno 4293 tun železa.

Škvára tvoří nespalitelné částice v odpadu a mohou mít od desetin milimetru až po několik centimetrů. Spálením tuny odpadu vznikne průměrně okolo 200 kilogramů škváry. V minulosti byla skládkována, v současné době je využívána například do podloží silnic.

Větší množství vytříděného odpadu spalovně, oficiálně nazývané Zařízení na energetické využití odpadu, umožnila modernizace třídicí linky v letech 2016 až 2019. V budoucnu by linka měla umět třídit i barevné kovy.

PSAS zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha, když město vytěsnilo drobné akcionáře. Zbytek svozu odpadu v Praze zajišťuje například AVE CZ podnikatele Daniela Křetínského a další firmy.

