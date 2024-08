Španělská Costa Brava se kvůli oteplování moře potýká s invazí medúz

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Leeshypooh / Pixabay Měchýřovka sice není medúza, ale trubýš patřící stejně jako medúzy do kmene žahavců, ale její požahání je rovněž krajně bolestivé.

Turistická střediska na Costa Brava na severovýchodě Španělska se potýkají s přílivem medúz. Ty pronikají čím dál tím víc na sever kvůli stoupající teplotě moře, která usnadňuje jejich reprodukci, napsal zpravodajský server The Guardian.Od letošního května do srpna vyhledalo lékařskou pomoc po požahání medúzou na katalánském pobřeží téměř 7500 lidí - to je o 41 procent více než za stejné období loňského roku. Požahání medúzou je bolestivé a může mít nepříjemné následky pro osoby se sníženou imunitou.

Ve Španělsku funguje mobilní aplikace MedusApp, kam mohou lidé hlásit výskyt medúz. Během letošního léta zaznamenala denně stovky takových zpráv. Aplikace také zveřejňuje mapu, která je aktualizována v reálném čase, aby pomohla lidem vyhnout se plážím, u nichž se vyskytuje značný počet medúz.

Většina medúz u katalánského pobřeží jsou relativně neškodné druhy kořenoústka hrbolatá (Cotylorhiza tuberculata) a kořenoústka plicnatá (Rhizotoma pulmo). Ovšem v červenci byly uzavřeny dvě pláže v Tarragoně v jižním Katalánsku poté, co se u břehů objevila měchýřovka portugalská (Physalia physalis). Měchýřovka sice není medúza, ale trubýš patřící stejně jako medúzy do kmene žahavců, ale její požahání je rovněž krajně bolestivé.

Klimatické změny a stoupající teplota moře patří mezi klíčové faktory způsobující nárůst počtu medúz, řekla Macarena Marambiová, výzkumná pracovnice z Ústavu mořských věd v Barceloně, která zaznamenává aktivitu medúz v této oblasti už 20 let.

"Medúzy jsou stále častější a zvyšují své sezónní i regionální rozšíření," uvedla Marambiová. "Teplejší moře napomáhá jejich rozmnožování, a proto pozorujeme rostoucí počet medúz," dodala.

"Všechny výzkumy ukazují, že jejich počty jsou cyklické a v některých letech jsou medúzy mnohem početnější než v jiných," dodala. "Na pobřeží Costa Brava však pozorujeme, že se cykly zkracují. Cyklus let s hojným výskytem medúz se u některých druhů zkracuje z osmi nebo deseti let na pouhé dva," upřesnila vědkyně.

Ačkoli Marambiová označuje za klíčový prvek klimatickou krizi, svou roli hraje také nadměrný rybolov, který snižuje počet predátorů, a výstavba vlnolamů, přístavů, umělých pláží a přístavů. Lidská činnost totiž snižuje kvalitu vody a medúzy patří k několika málo druhům, kterým se v takových oblastech daří, dodala.

