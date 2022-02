Španělská firma chystá první farmu na chov chobotnic, ochránci zvířat nesouhlasí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

U jednoho z Kanárských ostrovů by mohla napřesrok vzniknout první farma na chov chobotnic. Chystá ji vybudovat španělská firma Nueva Pescanova, které se za několik let podařilo v rámci výzkumu odchovat už pět generací chobotnic. Vznik farmy, který ještě musí schválit kanárské úřady, má ale kritiky z řad ochránců zvířat. Informovala o tom agentura Reuters a místní média.

Ochránci zvířat argumentují zejména tím, že při předchozích snahách o komerční chov chobotnic byla zaznamenána jejich vysoká úmrtnost. Způsobená byla podle nich mimo tím, že se hlavonožci požírali mezi sebou. Tito živočichové totiž žijí většinou samotářsky. Dalším důvodem, proč takovou farmu odmítají, je to, že chobotnice se v přírodě živí dalšími mořskými živočichy, které by se tak kvůli tomu museli ve větší míře lovit. V neposlední řadě tvrdí, že chobotnice jsou velmi inteligentní zvířata a chov by jim ublížil emocionálně.

"Máme dlouhou tradici v chovu a lovu mořských živočichů a vždy jsme respektovali pravidla a snažili se o co nejlepší podmínky pro zvířata," řekl tento týden španělskému rozhlasu COPE Roberto Moreno z firmy Nueva Pescanova, jež má sídlo v severošpanělské Galicii a působí v řadě zemí světa. Stran krmení chobotnic uvedl, že firma se bude snažit maximálně využít odpad z rybích produktů a dál pracuje na výzkumu alternativního krmiva.

Podle Eduarda Almansy, experta ze Španělského oceánografického institutu (IEO), zatím není dost vědeckých důkazů pro to, že by chobotnice v zajetí trpěly. "Není dosud ani prokázáno, že by chobotnice byly výrazně inteligentnější než další živočichové," řekl Almansa nedávno španělskému deníku ABC. Připustil, že lidem se může zdát při pozorování chobotnice inteligentní, vědecky to ale podle něj není dostatečně prokázáno.

"Co se týče jejich kanibalismu či vzájemného agresivního chování, šlo o případy, kdy tato zvířata neměla v zajetí optimální podmínky," namítl Moreno. Dodal, že jejich firma plánuje vybudovat farmu se třemi až čtyřmi sádkami s odlišnými podmínkami pro různě staré chobotnice.

Pokud firma dostane povolení, hodlá začít s chovem v roce 2023 v přístavu Puerto de Las Palmas (též Puerto de La Luz) u ostrova Gran Canaria a do tří let se chce dostat na stoprocentní kapacitu, kdy by produkovala ročně až 3000 tun chobotnic. Zaměstnat hodlá 150 lidí a nepřímo vytvoří dalších 150 pracovních míst.

Podle Morena bude tato farma první svého druhu na světě. "Poprvé budeme chovat a rozmnožovat chobotnice. Dosud existovaly pouze projekty, kdy se malé chobotnice ulovily v moři a pak vykrmovaly," dodal. Během čtyř let se podle něj firmě Nueva Pescanova ve spolupráci s odborníky z IEO podařilo odchovat pět generací chobotnic. Podmínky, v jakých je za neustálého monitorování chovali, ale označil za "výrobní tajemství".

"Pokud chceme dál jíst chobotnice, musíme hledat jiné možnosti, než jen je lovit v moři," řekl Almansa z IEO. Carys Bennettová z organizace na ochranu zvířat PETA má jiné řešení. "Prostě nebudeme jíst chobotnice. Už existuje tolik skvělých veganských alternativ," uvedla.

Z chovu chobotnic mají podle agentury Reuters obavy i malí živnostníci, kteří nebudou moci velkochovu chobotnic konkurovat.

